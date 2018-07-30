Прем’єр-ліга оголосила про зміни регламенту й анонсувала «Золотий матч»



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Українська Прем’єр-ліга інформує, що у відповідному пункті внесені зміни

У новій редакції регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів української Прем’єр-ліги сезону-2018/19 років внесені зміни у порядок визначення місць команд у чемпіонатах УПЛ.

Офіційний сайт організації оприлюднив витяг з регламенту:

Стаття 22. Визначення місць команд у змаганнях

1. За перемогу у матчах команді нараховується три очки, за нічию – одне очко, за поразку очки не нараховуються.

2. Місця команд визначаються за кількістю очок, набраних у всіх матчах.

3. У разі рівності очок у двох та/або більше команд, місця команд визначаються за такими показниками:

3.1. більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами;

3.2. краща різниця забитих і пропущених м’ячів між цими командами;

3.3. більша кількість забитих м’ячів між цими командами;

3.4. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;

3.5. більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах.

4. За рівності показників, зазначених у п. 3 цієї статті, для визначення переможця чемпіонату проводиться «Золотий матч», в інших випадках, місця команд визначаються жеребкуванням, що проводить дирекція.

5. Рішення щодо місця проведення та часу початку «Золотого матчу» приймає дирекція.

6. «Золотий матч» організовує та проводить УПЛ.

7. Якщо основний час «Золотого матчу» закінчиться внічию, то призначається додатковий час (2 тайми по 15 хвилин без перерви). Якщо і додатковий час закінчиться внічию, то призначається серія 11-метрових ударів.

Відповідні зміни набули чинності з початком сезону 2018/2019 років.