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    Прем’єр-ліга. «Олександрія» перемогла «Ворсклу» і наздогнала «Шахтар» у таблиці (відео)

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    Прем’єр-ліга. «Олександрія» перемогла «Ворсклу» і наздогнала «Шахтар» у таблиці (відео)

    Олександрійці продовжують дивувати та тримаються серед лідерів

    У шостому турі Прем'єр-ліги «Олександрія» на власному полі приймала «Ворсклу».

    На 15-й хвилині матчу Євген Банада відкрив рахунок у зустрічі, головою замкнувши подачу з кута поля.

    А за дві хвилини «Олександрія» подвоїла свою перевагу. Дубль на свій рахунок записав все той же Банада.

    Поєдинок так і завершився з рахунком 2:0, який дозволив олександрійцям наздогнати «Шахтар» і ділити перше місце у турнірній таблиці.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Матч 6-го туру

    ФК «Олександрія» – «Ворскла» – 2:0 (2:0)

    Голи: 1:0 – Банада (15), 2:0 – Банада (17)

    «Олександрія»: Паньків, Шендрік, Микицей, Бондаренко, Цуріков, Задерака (Полярус, 55), Протасов (Шастал, 73), Ковалець, Запорожан, Банада, Пономар.

    «Ворскла»: Шуст, Артур, Пердута, Мартиненко (Даллку, 36), Чижов, Кобахідзе (Кадимян, 62), Шарпар, Ребенок, Кравченко (Габелок, 71), Ніколас Карека, Коломоєць.

    Попередження: Артур (24), Шарпар (32), Ребенок (40), Протасов (50), Чижов (60), Кравченко (62).

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