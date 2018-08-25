Прем’єр-ліга. «Олександрія» перемогла «Ворсклу» і наздогнала «Шахтар» у таблиці (відео)



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Олександрійці продовжують дивувати та тримаються серед лідерів

У шостому турі Прем'єр-ліги «Олександрія» на власному полі приймала «Ворсклу».

На 15-й хвилині матчу Євген Банада відкрив рахунок у зустрічі, головою замкнувши подачу з кута поля.

А за дві хвилини «Олександрія» подвоїла свою перевагу. Дубль на свій рахунок записав все той же Банада.

Поєдинок так і завершився з рахунком 2:0, який дозволив олександрійцям наздогнати «Шахтар» і ділити перше місце у турнірній таблиці.

Прем’єр-ліга України з футболу

Матч 6-го туру

ФК «Олександрія» – «Ворскла» – 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Банада (15), 2:0 – Банада (17)

«Олександрія»: Паньків, Шендрік, Микицей, Бондаренко, Цуріков, Задерака (Полярус, 55), Протасов (Шастал, 73), Ковалець, Запорожан, Банада, Пономар.

«Ворскла»: Шуст, Артур, Пердута, Мартиненко (Даллку, 36), Чижов, Кобахідзе (Кадимян, 62), Шарпар, Ребенок, Кравченко (Габелок, 71), Ніколас Карека, Коломоєць.

Попередження: Артур (24), Шарпар (32), Ребенок (40), Протасов (50), Чижов (60), Кравченко (62).