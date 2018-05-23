Прем’єр-ліга. Перехідні матчі. «Чорноморець» здолав «Полтаву» у першій зустрічі
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Але тепер одеситам потрібно втримати мінімальну перевагу у Полтаві у неділю, 27 травня
Відбулися перші перехідні матчі Прем’єр-ліги України з футболу.
І якщо «Зірка» та «Десна» поки що переможця не виявили, то «Чорноморець» удома мінімально переграв ФК «Полтава».
Усе вирішив точний удар Кирила Ковальця під завершення першого тайму. Більше голів у цьому поєдинку не було.
Тепер «морякам» потрібно вистояти цей мінімальний рахунок за кілька днів у Полтаві.
Нагадаємо, що «Чорноморець» у сезоні Прем’єр-ліги, що минув, став 11-м, а «Полтава» фінішувала на другому місці у Першій лізі.
Прем’єр-ліга України з футболу
Перехідні матчі
«Чорноморець» (Одеса) – ФК «Полтава» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – К. Ковалець (37)
«Чорноморець»: Новак, Люлька (Зубейко, 88), Жунич (Іщенко, 46), Смірнов, Романюк, Бобко, Оріховський, Ковалець, Третьяков, Татарков, Гладкий (Матяж 67).
«Полтава»: Кринський, Башлай, Парамонов, Іванов, Голіков, Крапівний, Покотилюк, Савін (Жичиков, 87), Савченко (Мединський, 68), Насібулін, Дегтярьов (Ковпак, 71).