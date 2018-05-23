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    Прем’єр-ліга. Перехідні матчі. «Чорноморець» здолав «Полтаву» у першій зустрічі

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    Фото ФК&nbsp;&laquo;Чорноморець&raquo; - Прем’єр-ліга. Перехідні матчі. «Чорноморець» здолав «Полтаву» у першій зустрічі
    Фото ФК «Чорноморець»

    Але тепер одеситам потрібно втримати мінімальну перевагу у Полтаві у неділю, 27 травня

    Відбулися перші перехідні матчі Прем’єр-ліги України з футболу.

    І якщо «Зірка» та «Десна» поки що переможця не виявили, то «Чорноморець» удома мінімально переграв ФК «Полтава».

    Усе вирішив точний удар Кирила Ковальця під завершення першого тайму. Більше голів у цьому поєдинку не було.

    Тепер «морякам» потрібно вистояти цей мінімальний рахунок за кілька днів у Полтаві.

    Нагадаємо, що «Чорноморець» у сезоні Прем’єр-ліги, що минув, став 11-м, а «Полтава» фінішувала на другому місці у Першій лізі.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Перехідні матчі

    «Чорноморець» (Одеса) – ФК «Полтава» – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – К. Ковалець (37)

    «Чорноморець»: Новак, Люлька (Зубейко, 88), Жунич (Іщенко, 46), Смірнов, Романюк, Бобко, Оріховський, Ковалець, Третьяков, Татарков, Гладкий (Матяж 67).

    «Полтава»: Кринський, Башлай, Парамонов, Іванов, Голіков, Крапівний, Покотилюк, Савін (Жичиков, 87), Савченко (Мединський, 68), Насібулін, Дегтярьов (Ковпак, 71).

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