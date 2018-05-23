Прем’єр-ліга. Перехідні матчі. «Чорноморець» здолав «Полтаву» у першій зустрічі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Чорноморець»

Але тепер одеситам потрібно втримати мінімальну перевагу у Полтаві у неділю, 27 травня

Відбулися перші перехідні матчі Прем’єр-ліги України з футболу.

І якщо «Зірка» та «Десна» поки що переможця не виявили, то «Чорноморець» удома мінімально переграв ФК «Полтава».

Усе вирішив точний удар Кирила Ковальця під завершення першого тайму. Більше голів у цьому поєдинку не було.

Тепер «морякам» потрібно вистояти цей мінімальний рахунок за кілька днів у Полтаві.

Нагадаємо, що «Чорноморець» у сезоні Прем’єр-ліги, що минув, став 11-м, а «Полтава» фінішувала на другому місці у Першій лізі.

Прем’єр-ліга України з футболу

Перехідні матчі

«Чорноморець» (Одеса) – ФК «Полтава» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – К. Ковалець (37)

«Чорноморець»: Новак, Люлька (Зубейко, 88), Жунич (Іщенко, 46), Смірнов, Романюк, Бобко, Оріховський, Ковалець, Третьяков, Татарков, Гладкий (Матяж 67).

«Полтава»: Кринський, Башлай, Парамонов, Іванов, Голіков, Крапівний, Покотилюк, Савін (Жичиков, 87), Савченко (Мединський, 68), Насібулін, Дегтярьов (Ковпак, 71).