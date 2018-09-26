Прем'єр-ліга. Призначено арбітрів та офіційних осіб на матчі 10-го туру
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Поєдинок «Карпати» - «Шахтар» обслуговуватиме Віктор Копієвський
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/19.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
10-й тур
28 вересня
«Карпати» – «Шахтар». Львів. Стадіон «Україна». 19.00.
Арбітр – Копієвський В.В. (Кропивницький), асистенти арбітра – Войтюк О.М. (Запоріжжя), Висоцький В.О. (Запоріжжя), четвертий арбітр – Козик Я.В. (Мукачево),
Спостерігач арбітражу – Годулян В.І. (Одеса). Делегат ФФУ – Задорожняк С.Г. (Чернівецька ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ – Вінтоник В.Г. (Чернівецька ОФФ).
29 вересня
«Олімпік» – ФК «Олександрія». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В. Лобановського. 14.00.
Арбітр – Абдула А.Б. (Харків), асистенти арбітра – Шланчак В.М. (Черкаська обл.), Журибіда В.В. (Луцьк), четвертий арбітр – Труханов К.В. (Харків).
Спостерігач арбітражу – Коваленко Г.Б. (Київ). Делегат ФФУ – Іванченко Ю.О. (Федерація футболу України).
30 вересня
«Десна» – «Ворскла». Чернігів. Стадіон ім. Ю.Гагаріна. 14.00.
Арбітр – Омельченко О.В. (Слов'янськ), асистенти арбітра – Данильченко Є.А. (Луганськ), Скрипка А.М. (Кропивницький), четвертий арбітр – Арановський Є.А. (Київ).
Спостерігач арбітражу – Овчар М.М. (Івано-Франківськ). Делегат ФФУ – Спічек О.В. (Київська ОФФ).
«Чорноморець» – «Маріуполь». Одеса. Стадіон «Чорноморець». 17.00.
Арбітр – Романов В.М. (Дніпро), асистенти арбітра – Жарий В.В. (Дніпропетровська обл.), Трехліб Я.М. (Дніпро), четвертий арбітр – Можаровський Ю.А. (Львів).
Спостерігач арбітражу – Шмигельський О.В. (Львів). Делегат ФФУ – Калита М.Г. (Миколаївська ОФФ).
«Зоря» – «Львів». Запоріжжя. Стадіон «Славутич-Арена». 17.00.
Арбітр – Кутаков Д.О. (Київська обл.), асистенти арбітра – Шудрік Д.О. (Сімферополь), Альохін І.М. (Хмельницький), четвертий арбітр – Коваленко А.А. (Полтава).
Спостерігач арбітражу – Цимбал С.Ю. (Суми). Делегат ФФУ – Безрук В.О. (Луганська ОФФ).
«Арсенал-Київ» – «Динамо». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В. Лобановського. 19.30.
Арбітр – Балакін М.О. (Київська обл.), асистенти арбітра – Чос М.В. (Київ), Яковлев Є.Ю. (Київ), четвертий арбітр – Бойко С.М. (Київська обл.).
Спостерігач арбітражу – Лисенчук С.Г. (Київ). Делегат ФФУ – Макаров С.Д. (ОФКУ «ПФЛ»). Офіцер безпеки ФФУ – Дзюба М.І. (Вінницька ОФФ).