Прем'єр-ліга. Призначено арбітрів та офіційних осіб на матчі 18-го туру
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Розсилка
Гру «Маріуполь» – «Шахтар» обслуговуватиме Анатолій Абдула
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 18-го туру чемпіонату УПЛ сезону-2018/19.
Про це повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги.
18-й тур
7 грудня (п’ятниця)
ФК «Маріуполь» – «Шахтар». Маріуполь. Стадіон ім. В.Бойка. 17.00.
Арбітр – Абдула А.Б. (Харків), асистенти арбітра – Чертоляс М.В. (Херсон), Данильченко Є.А. (Луганськ), четвертий арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон).
Спостерігач арбітражу – Швецов В.Б. (Одеса). Делегат ФФУ – Володін В.М. (Херсонська ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ – Левченко О.Ю. (Херсонська ОФФ).
8 грудня (субота)
«Зоря» – «Арсенал-Київ». Запоріжжя. «Славутич-Арена». 14.00.
Арбітр – Панчишин Д.І. (Харків), асистенти арбітра – Скрипка А.М. (Кропивницький), Висоцький В.О. (Запоріжжя), четвертий арбітр – Дердо О.В. (Чорноморськ).
Спостерігач арбітражу – Задіран С.М. (Дніпро). Делегат ФФУ – Прозоровський М.П. (Вінницька ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ – Базай О.В. (Запорізька ФФ).
«Карпати» – «Динамо». Львів. Стадіон «Україна». 14.00.
Арбітр – Омельченко О.В. (Слов'янськ), асистенти арбітра – Войтюк О.М. (Запоріжжя), Шлончак С.М. (Черкаси), четвертий арбітр – Кривушкін Д.В. (Харків).
Спостерігач арбітражу – Годулян В.І. (Одеса). Делегат ФФУ – Понайда С.І. (ФФ Львівської області). Офіцер безпеки ФФУ – Гевко В.Я. (ФФ Львівської області).
«Чорноморець» – «Ворскла». Одеса. Стадіон «Чорноморець». 17.00.
Арбітр – Новохатній В.В. (Київ), асистенти арбітра – Клименко Т.А. (Київ), Жарий В.В. (Дніпропетровська обл.), четвертий арбітр – Бондар І.І. (Київ).
Спостерігач арбітражу – Шандор А.А. (Львів). Делегат ФФУ – Підкіпний І.М. (ОПФКУ «Прем'єр-ліга»). Офіцер безпеки ФФУ – Бухаленков С.О. (ОПФКУ «Прем'єр-ліга»).
9 грудня (неділя)
«Олімпік» – «Десна». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.Лобановського. 14.00.
Арбітр – Шурман Д.Л. (Київська обл.), асистенти арбітра – Єремєєв А.А., (Миколаїв), Трехліб Я.М. (Дніпро), четвертий арбітр – Романов В.М. (Дніпро).
Спостерігач арбітражу – Дердо В.Г. (Чорноморськ). Делегат ФФУ – Клим Т.П. (Івано-Франківська ОФФ).
ФК «Олександрія» – ФК «Львів». Олександрія. КСК «Ніка». 17.00.
Арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя), асистенти арбітра – Матяш В.В. (Донецьк), Жуков О.В. (Харків), четвертий арбітр – Кутаков Д.О. (Київська обл.).
Спостерігач арбітражу – Ярменчук І.А. (Київ). Делегат ФФУ – Гольдін В.Я. (Федерація футболу України).