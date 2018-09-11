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    Прем'єр-ліга. Призначено арбітрів та офіційних осіб на матчі 8-го туру

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    Прем'єр-ліга. Призначено арбітрів та офіційних осіб на матчі 8-го туру

    Матч «Олександрія» - «Шахтар» обслужить Козик, а зустріч «Зоря» - «Динамо» – Копієвський

    Комітети ФФУ призначили офіційних осіб на матчі 8-го туру серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    8-й тур

    14 вересня

    «Десна» – «Арсенал-Київ». Чернігів. Стадіон ім. Ю. Гагаріна. 19.00.
    Арбітр – Труханов К.В. (Харків), асистенти арбітра – Оганєсян Д.К. (Луганськ), Марулін С.Ю. (Херсонська обл.), четвертий арбітр – Омельченко О.В. (Слов'янськ).
    Спостерігач арбітражу – Мосейчук Ю.Ю. (Чернівці). Делегат ФФУ – Кучер О.М. (Рівненська ОФФ).

    15 вересня

    ФК «Олександрія» – «Шахтар». Олександрія. КСК «Ніка». 14.00.
    Арбітр – Козик Я.В. (Мукачево), асистенти арбітра – Шлончак С.М. (Черкаси), Володін В.В. (Херсон), четвертий арбітр – Шурман Д.Л. (Київська обл.).
    Спостерігач арбітражу – Деревінський О.М. (Київ). Делегат ФФУ – Маслов В.Б. (Дніпропетровська ОФФ).

    «Карпати» – «Ворскла». Львів. Стадіон «Україна». 17.00.
    Арбітр – Балакін М.О. (Київська обл.), асистенти арбітра – Жарий В.В. (Дніпропетровська обл.), Трехліб Я.М. (Дніпро), четвертий арбітр – Монзуль К.В. (Харків).
    Спостерігач арбітражу – Ярменчук І.А. (Київ). Делегат ФФУ – Наскалов В.Б. (ФФ Закарпаття).

    16 вересня

    «Олімпік» – ФК «Маріуполь». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В. Лобановського. 14.00.
    Арбітр – Можаровський Ю.А. (Львів), асистенти арбітра – Клименко Т.А. (Київ), Маланчук М.Б. (Чернівецька обл.), четвертий арбітр – Арановський Є.А. (Київ),
    Спостерігач арбітражу – Дердо В.Г. (Чорноморськ). Делегат ФФУ – Макаров С.Д. (ОФКУ «ПФЛ»).

    «Зоря» – «Динамо». Запоріжжя. Стадіон «Славутич-Арена». 17.00.
    Арбітр – Копієвський В.В. (Кропивницький), асистенти арбітра – Войтюк О.М. (Запоріжжя), Скрипка А.М. (Кропивницький), четвертий арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон),
    Спостерігач арбітражу – Задіран С.М. (Дніпро). Делегат ФФУ – Тюрін О.Ю. (Харківська ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ – Базай О.В. (Запорізька ОФФ).

    «Чорноморець» – ФК «Львів». Одеса. Стадіон «Чорноморець». 19.30.
    Арбітр – Новохатній В.В. (Київ), асистенти арбітра – Жуков О.В. (Харків), Корнійко О.С. (Миргород), четвертий арбітр – Кривоносов М.О. (Київ).
    Спостерігач арбітражу – Петров В.Д. (Харків). Делегат ФФУ – Бондаренко Ю.В. (ФФ Криму).

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