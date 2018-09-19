Прем’єр-ліга. Призначено арбітрів та офіційних осіб на матчі 9-го туру
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Матч «Ворскла» – «Зоря» розсудить Сергій Бойко
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на чергові поєдинки чемпіонату Прем’єр-ліги сезону-2018/19.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Прем’єр-ліга України з футболу
9-й тур
22 вересня
ФК «Маріуполь» – ФК «Олександрія». Маріуполь. Стадіон ім. В. Бойка. 14.00.
Арбітр – Кривоносов М.О. (Київ), асистенти арбітра – Холодинський О.В. (Харківська обл.), Корнійко О.С. (Миргород), четвертий арбітр – Кутаков Д.О. (Київська обл.).
Спостерігач арбітражу – Абросимов Є.О. (Одеса). Делегат ФФУ – Калита М.Г. (Миколаївська ОФФ).
ФК «Львів» – «Карпати». Львів. Стадіон «Арена Львів». 17.00.
Арбітр – Абдула А.Б. (Харків), асистенти арбітра – Чертоляс М.В. (Херсон), Приступа С.А. (Київ), четвертий арбітр – Копієвський В.В. (Кропивницький).
Спостерігач арбітражу – Шандор А.А. (Львів). Делегат ФФУ – Клим Т.П. (Івано-Франківська ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ – Сікора В.В. (Івано-Франківська ОФФ).
«Арсенал-Київ» – «Олімпік». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В. Лобановського. 19.30.
Арбітр – Бондаренко Д.Є. (Одеса), асистенти арбітра – Нижник В.О. (Вінниця), Найко О.О. (Чернівці), четвертий арбітр – Коваленко А.А. (Полтава).
Спостерігач арбітражу – Дзюба С.М. (Київ). Делегат ФФУ – Бабій В.Д. (Житомирська ОФФ).
23 вересня
«Динамо» – «Десна». Київ. НСК «Олімпійський». 17.00.
Арбітр – Монзуль К.В. (Харків), асистенти арбітра – Матяш В.В. (Донецьк), Єремєєв А.А. (Миколаїв), четвертий арбітр – Омельченко О.В. (Слов'янськ).
Спостерігач арбітражу – Курганов В.В. (Олександрія). Делегат ФФУ – Фощій В.Г. (Черкаська ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ – Таран А.М. (Федерація футболу України).
«Шахтар» – «Чорноморець». Харків. ОСК «Металіст». 17.00.
Арбітр – Арановський Є.А. (Київ), асистенти арбітра – Куцев В.А. (Київ), Висоцький В.О. (Запоріжжя), четвертий арбітр – Кривушкін Д.В. (Харків).
Спостерігач арбітражу – Кран О.В. (Харків). Делегат ФФУ – Титаренко Ю.Д. (Федерація футболу України).
«Ворскла» – «Зоря». Полтава. Стадіон «Ворскла» ім. О. Бутовського. 19.30.
Арбітр – Бойко С.М. (Київська обл.), асистенти арбітра – Беккер С.І. (Харків), Плужник О.О. (Харків), четвертий арбітр – Бондар І.І. (Київ).
Спостерігач арбітражу – Зубарев О.Г. (Слов'янськ). Делегат ФФУ – Мармач Ю.О. (ФФ Полтавщини).