Прем'єр-ліга проведе акцію «Ukraine NOW» до Дня Незалежності України



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Кошти, виручені від аукціонів, передані на благодійність

Українська Прем’єр-Ліга виступила з ініціативою проведення святкової акції в межах шостого туру Чемпіонату, який співпадає зі святкуванням Дня Незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

У межах акції у кожному матчі туру відбудеться організований вихід команд-учасниць на передматчеве шикування у спеціальних футболках із зображенням логотипу бренду «Україна ЗАРАЗ» (Ukraine NOW).

«Україна ЗАРАЗ» — це бренд України у світі. Він покликаний показати Україну як відкриту сучасну країну, де відбувається все найцікавіше і тривають захоплюючі зміни саме зараз. Український футбол тісно асоціюється з образом України у світі, а УПЛ також проходить через цікавий період змін та реформ. Тому з нагоди святкування Дня Незалежності нашої країни УПЛ приєднується до руху «Україна ЗАРАЗ».

Унікальні футболки з автографами футболістів кожної з команд будуть потім розіграні на аукціонах, які проводитиме Прем'єр-ліга, а кошти, виручені від аукціонів, передані на благодійність.

Закликаємо всіх уболівальників прийти на стадіони у цей святковий вікенд та підтримати акцію «Україна ЗАРАЗ».