Прем'єр-ліга. «Шахтар» - ФК «Львів». Чи зможуть «містяни» здивувати донеччан? Прев'ю матчу



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16-й тур відкриється матчем у Харкові

Матч 16-го туру «Шахтар» – ФК «Львів». 23 листопада 2018 р. 19:00

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 36 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Усього зіграно 3 матчі: +2=0-1, м’ячі 4-2 – всі в УПЛ. На полі «Шахтаря» – 1 матч: +1=0-0, м’ячі 2-0.

Останній матч на полі Шахтаря:

21.11.2008

«Шахтар» – «Львів» – 2:0

Голи: 1:0 – О. Гай (54), 2:0 – Луїс Адріано (60).

«Львів» свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над «Шахтарем» (20.07.2008 – 2:0).

Цікаві факти та можливі події

«Шахтар» не програє у чемпіонаті 12 матчів поспіль: +11=1.

«Львів» з 26 серпня, якщо в гостях пропускає голи в УПЛ, то по два м'ячі за матч.

«Шахтар» за Паулу Фонсеки може у всіх турнірах пропустити 100-й гол (ще два м’ячі).

«Львів» у чемпіонатах на полях суперників може 10-й раз зіграти внічию або зазнати 10-ої поразки.

З 16 вересня гравці «Львова» у чемпіонаті більше одного гола за матч не забивають.

Юрій Бакалов біля керма різних клубів може зазнати 30-ої поразки в УПЛ.

15-й гол в УПЛ може забити Віктор Коваленко, 10-й – Ярослав Ракицький (обидва — «Шахтар»).

Володимир Адамюк зі «Львова» – єдиний гравець в заявках обох клубів, який виступає з початку чемпіонату без замін.

З початку чемпіонату «Шахтар» та «Львів» задіяли по дев’ять бразильців.

«Шахтар» за арбітра Миколи Балакіна в УПЛ внічию наразі не грає – п’ять перемог і поразка.

Микола Балакін провів лише один матч за участю «Львова» і зафіксував поразку «містян».

Джерело: Українська Прем'єр-ліга