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    Прем'єр-ліга. «Шахтар» - ФК «Львів». Чи зможуть «містяни» здивувати донеччан? Прев'ю матчу

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    Прем'єр-ліга. «Шахтар» - ФК «Львів». Чи зможуть «містяни» здивувати донеччан? Прев'ю матчу

    16-й тур відкриється матчем у Харкові

    Матч 16-го туру «Шахтар» – ФК «Львів». 23 листопада 2018 р. 19:00

    Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 36 ігор в УПЛ.

    Історія зустрічей

    Усього зіграно 3 матчі: +2=0-1, м’ячі 4-2 – всі в УПЛ. На полі «Шахтаря» – 1 матч: +1=0-0, м’ячі 2-0.

    Останній матч на полі Шахтаря:

    21.11.2008
    «Шахтар» – «Львів» – 2:0
    Голи: 1:0 – О. Гай (54), 2:0 – Луїс Адріано (60).

    «Львів» свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над «Шахтарем» (20.07.2008 – 2:0).

    Цікаві факти та можливі події

    «Шахтар» не програє у чемпіонаті 12 матчів поспіль: +11=1.

    «Львів» з 26 серпня, якщо в гостях пропускає голи в УПЛ, то по два м'ячі за матч.

    «Шахтар» за Паулу Фонсеки може у всіх турнірах пропустити 100-й гол (ще два м’ячі).

    «Львів» у чемпіонатах на полях суперників може 10-й раз зіграти внічию або зазнати 10-ої поразки.

    З 16 вересня гравці «Львова» у чемпіонаті більше одного гола за матч не забивають.

    Юрій Бакалов біля керма різних клубів може зазнати 30-ої поразки в УПЛ.

    15-й гол в УПЛ може забити Віктор Коваленко, 10-й – Ярослав Ракицький (обидва — «Шахтар»).

    Володимир Адамюк зі «Львова» – єдиний гравець в заявках обох клубів, який виступає з початку чемпіонату без замін.

    З початку чемпіонату «Шахтар» та «Львів» задіяли по дев’ять бразильців.

    «Шахтар» за арбітра Миколи Балакіна в УПЛ внічию наразі не грає – п’ять перемог і поразка.

    Микола Балакін провів лише один матч за участю «Львова» і зафіксував поразку «містян».

    Джерело: Українська Прем'єр-ліга

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