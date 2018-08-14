  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем'єр-ліга. «Шахтар» і «Динамо» матчі 7-го туру зіграють у різні дні. Дати та час початку матчів

    • Розсилка
    Прем'єр-ліга. «Шахтар» і «Динамо» матчі 7-го туру зіграють у різні дні. Дати та час початку матчів

    Матч донеччан з ФК «Маріуполь» взагалі можуть перенести

    Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 7-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.

    Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

    7-й тур

    31 серпня (п’ятниця)

    «Ворскла» – «Чорноморець» – 19:00

    1 вересня (субота)

    «Арсенал-Київ» – «Зоря» – 17:00

    «Шахтар» – ФК «Маріуполь» – 19:30*

    2 вересня (неділя)

    «Десна» – «Олімпік» – 14:00

    ФК «Львів» – ФК «Олександрія» – 17:00

    «Динамо» – «Карпати» 19:30

    * – дата та час початку матчу 7-го туру чемпіонату УПЛ «Шахтар» – «Маріуполь» може бути скоригована з урахуванням виступу маріупольців у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга ФК Ворскла ФК Олімпік ФК «Маріуполь» «Зоря» ФК Карпати ФК Олександрія ФК Чорноморець ФК «Десна» ФК «Львів» ФК «Арсенал-Київ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ