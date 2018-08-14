Прем'єр-ліга. «Шахтар» і «Динамо» матчі 7-го туру зіграють у різні дні. Дати та час початку матчів
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Матч донеччан з ФК «Маріуполь» взагалі можуть перенести
Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 7-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.
Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.
7-й тур
31 серпня (п’ятниця)
«Ворскла» – «Чорноморець» – 19:00
1 вересня (субота)
«Арсенал-Київ» – «Зоря» – 17:00
«Шахтар» – ФК «Маріуполь» – 19:30*
2 вересня (неділя)
«Десна» – «Олімпік» – 14:00
ФК «Львів» – ФК «Олександрія» – 17:00
«Динамо» – «Карпати» 19:30
* – дата та час початку матчу 7-го туру чемпіонату УПЛ «Шахтар» – «Маріуполь» може бути скоригована з урахуванням виступу маріупольців у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.