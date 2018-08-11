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    Прем'єр-ліга. «Шахтар» – «Ворскла»: полтавці спробують відібрати очки у чемпіона. Прев'ю матчу

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    Прем'єр-ліга. «Шахтар» – «Ворскла»: полтавці спробують відібрати очки у чемпіона. Прев'ю матчу

    Матч 4-го туру «Шахтар» – «Ворскла»: статистичне прев’ю

    «Шахтар» – «Ворскла»

    Арбітр: Микола Балакін (Київська область), провів 31 матчі в українській Прем’єр-лізі.

    Історія зустрічей:

    Всього зіграно 55 матчів: +40=11-4 м’ячі 113-32.

    На полі «Шахтаря» – 27 матчів: +22=4-1 м’ячі 66-18.

    В УПЛ зіграно 46 матчів: +35=9-2 м’ячі 93-27.

    На полі «Шахтаря» – 23 матчі: +20=3-0 м’ячі 54-14.

    Останній матч на полі «Шахтаря»: 21.04.2018; «Шахтар» – «Ворскла» – 4:2
    Голи: 1:0 – Марлос (23), 2:0 – Марлос (47), 3:0 – В. Коваленко (50), 3:1 – Ю. Коломоєць (53), 3:2 – М. Сергійчук (62), 4:2 – Алан Патрік (88).

    Домашня переможна серія «Шахтаря» у матчах з «Ворсклою» із 7 квітня 2007 року триває у чемпіонатах вже 13 ігор, м'ячі 30-9.

    Цікаві факти та можливі події:

    «Шахтар» може пропустити 600-й гол в УПЛ, в тому числі 50-й при Паулу Фонсеці.

    «Шахтар» обходиться без нічиїх у чемпіонатах з 5 листопада 2017 року вже 21 матч: 16 перемог і п’ять поразок.

    Марлос із «Шахтаря» в УПЛ забив вже шість голів у ворота полтавців.

    100-й матч в УПЛ може провести Владислав Кулач з «Ворскли».

    Богдан Шуст з «Ворскли» свого часу відіграв за Шахтар у всіх турнірах 45 ігор (39 голів пропустив).

    «Шахтар» при суддівстві Миколи Балакіна в УПЛ ще внічию не грав – п’ять перемог та одна поразка.

    «Ворскла» при Миколі Балакіну не програє у чемпіонатах вже чотири матчі поспіль: +3=1.

    Джерело: сайт Прем'єр-ліги

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