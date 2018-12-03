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    Прем'єр-ліга 6 грудня буде вирішувати питання з кількістю команд в чемпіонаті

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    Прем'єр-ліга 6 грудня буде вирішувати питання з кількістю команд в чемпіонаті

    Відбудуться загальні збори учасників УПЛ

    Українська Прем’єр-Ліга інформує, що 6 грудня відбудуться загальні збори учасників УПЛ.

    Місце проведення - Будинок футболу (м. Київ, пров. Лабораторний, 7а), час початку — 11:00

    Головне питання порядку денного стосуватиметься кількості учасників УПЛ наступного сезону.

    Як відомо, 1 листопада Прем'єр-ліга України перенесла рішення про розширення чемпіонату до 16 команд.

    Повідомлялося, що наразі лише чотири команди з 12 проти розширення УПЛ, вісім клубів підтримують формат з 16 командами.

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