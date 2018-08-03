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    Прем'єр-ліга України. «Динамо» вдруге за сезон обіграло донецький «Шахтар»

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    Фото: ua-football - Прем'єр-ліга України. «Динамо» вдруге за сезон обіграло донецький «Шахтар»
    Фото: ua-football

    Цього разу у межах 3-го туру чемпіонату України

    У п'ятницю, 3-го серпня, відбувся центральний матч 3-го туру Прем'єр-ліги України між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем».

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матч 3-го туру

    «Динамо» - «Шахтар» 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Вербич (64)

    «Динамо»: Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк, Кендзьора, Шепєлєв (Гармаш, 63), Сидорчук (Андрієвський, 73), Циганков, Вербич, Буяльський (Че Че, 84), Бєсєдін

    «Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко, Тайсон (Тотовицький (85), Степаненко (Фернандо Педро, 76), Марлос, Алан Патрік, Коваленко (Майкон, 89), Мораес

    Попередження: Хочолава (30), Ісмаїлі (51), Степаненко (55), Буяльський (57)

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