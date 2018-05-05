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    Прем’єр-ліга. «Верес» та «Ворскла» сильнішого не виявили

    «Ворскла» з 45 очками поки зберігає третю сходинку в турнірній таблиці
    У матчі 30 туру УПЛ між рівненським «Вересом» та полтавською «Ворсклою» голів забито не було. Обидві команди були зацікавлені у перемозі: «Ворскла» перед матчем підпустила «Зорю» на одне очко, а «Верес» відставав від п'ятого «Маріуполя» на чотири. Матч не радував своїми
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    &laquo;Верес&raquo; - &laquo;Ворскла&raquo;. Фото: Getty Images
    «Верес» - «Ворскла». Фото: Getty Images

    «Ворскла» з 45 очками поки зберігає третю сходинку в турнірній таблиці

    У матчі 30 туру УПЛ між рівненським «Вересом» та полтавською «Ворсклою» голів забито не було.

    Обидві команди були зацікавлені у перемозі: «Ворскла» перед матчем підпустила «Зорю» на одне очко, а «Верес» відставав від п'ятого «Маріуполя» на чотири.

    Матч не радував своїми моментами. Більш гострою була «Ворскла», яка володіла м'ячем 56% ігрового часу та часто й точно била по воротам. «Верес» же лише одного разу за 90 хвилин зумів влучити у площину. Тим не менш, підопічним Василя Сачка реалізувати свою перевагу по моментам не вдалося, і фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.

    Таким чином, «Ворскла» з 45 очками поки зберігає третю сходинку в турнірній таблиці, але у «Зорі» менше лише на два очки за умов гри у запасі. «Верес», у свою чергу, з 34 очками залишається поза зоною єврокубків, відстаючи від «Маріуполя» на три очки.

    Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

    30-ий тур

    «Верес» - «Ворскла» - 0:0

    Джерело: Футбол 24

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