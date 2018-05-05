Прем’єр-ліга. «Верес» та «Ворскла» сильнішого не виявили

«Ворскла» з 45 очками поки зберігає третю сходинку в турнірній таблиці

У матчі 30 туру УПЛ між рівненським «Вересом» та полтавською «Ворсклою» голів забито не було. Обидві команди були зацікавлені у перемозі: «Ворскла» перед матчем підпустила «Зорю» на одне очко, а «Верес» відставав від п'ятого «Маріуполя» на чотири. Матч не радував своїми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Верес» - «Ворскла». Фото: Getty Images

«Ворскла» з 45 очками поки зберігає третю сходинку в турнірній таблиці

У матчі 30 туру УПЛ між рівненським «Вересом» та полтавською «Ворсклою» голів забито не було.

Обидві команди були зацікавлені у перемозі: «Ворскла» перед матчем підпустила «Зорю» на одне очко, а «Верес» відставав від п'ятого «Маріуполя» на чотири.

Матч не радував своїми моментами. Більш гострою була «Ворскла», яка володіла м'ячем 56% ігрового часу та часто й точно била по воротам. «Верес» же лише одного разу за 90 хвилин зумів влучити у площину. Тим не менш, підопічним Василя Сачка реалізувати свою перевагу по моментам не вдалося, і фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.

Таким чином, «Ворскла» з 45 очками поки зберігає третю сходинку в турнірній таблиці, але у «Зорі» менше лише на два очки за умов гри у запасі. «Верес», у свою чергу, з 34 очками залишається поза зоною єврокубків, відстаючи від «Маріуполя» на три очки.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

30-ий тур

«Верес» - «Ворскла» - 0:0

Джерело: Футбол 24