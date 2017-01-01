Прем'єр-ліга. «Ворскла» без проблем здолала «Олександрію»

«Олександрія» почала створювати моменти вже при рахунку 0:3

У матчі 18-го туру чемпіонату України «Ворскла» на своєму полі перемогла «Олександрію» з результатом 3: 1. «Ворскла» впевнено розпочала матч і заволоділа територіальною ініціативою, а свою перевагу втілила в гол на 20-й хвилині поєдинку. Блискавичну перепасовку за участю Дмитра Кравченка, Сандро Кобахідзе і Юрія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Олександрія» почала створювати моменти вже при рахунку 0:3

У матчі 18-го туру чемпіонату України «Ворскла» на своєму полі перемогла «Олександрію» з результатом 3: 1.

«Ворскла» впевнено розпочала матч і заволоділа територіальною ініціативою, а свою перевагу втілила в гол на 20-й хвилині поєдинку. Блискавичну перепасовку за участю Дмитра Кравченка, Сандро Кобахідзе і Юрія Коломійця точним ударом в дальній кут завершив Владислав Кулач, поставивши в глухий кут оборону «Олександрії».

Вдруге Юрій Паньків змушений був капітулювати незадовго до свистка на перерву. Все той же Кулач вдало зреагував на невдалий виніс голкіпера суперника і відразу ж кинув у прорив по флангу Павла Ребенка, а той витончено вирізав м'яч у штрафну прямо на Коломойця - 2:0.

А всі питання про переможця практично зняв Кобахідзе. На старті другої половини зустрічі грузинський хавбек скористався швидкою атакою своєї команди, змістився з правого флангу і ударом з лівої увігнав м'яч під поперечину, довівши рахунок до розгромного.

«Олександрія» почала створювати моменти вже при рахунку 0:3. Хороші передумови для взяття воріт мали Євген Банада, Станіслав Куліш і Артем Полярус. У підсумку під кінець зустрічі один м'яч відіграв Андрій Гітченко.

«Ворскла» впевнено довела матч до перемоги і як мінімум до завтра піднялася на третє місце чемпіонату, а «Олександрія» зберегла за собою восьмий рядок турнірної таблиці.

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

18-ий тур

«Ворскла» - «Олександрія» - 3:1

Голи: Кулач(20), Коломоєц(44), Кобахідзе(49) – Гітченко(90)

«Ворскла»: Шуст- Пердута, Даллку, Чеснаков, Матвієнко - Кравченко, Шарпар - Кобахідзе, Кулач, Ребенок – Коломоєць.

«Олександрія»: Паньків - Чеботаєв, Гітченко, Бондаренко, Бацула - Запорожан, Довгий - Старенький, Грицук, Полярус – Пономар.

Джерело: sportarena.com