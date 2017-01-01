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    Прем'єр-ліга. «Ворскла» без проблем здолала «Олександрію»

    «Олександрія» почала створювати моменти вже при рахунку 0:3
    У матчі 18-го туру чемпіонату України «Ворскла» на своєму полі перемогла «Олександрію» з результатом 3: 1. «Ворскла» впевнено розпочала матч і заволоділа територіальною ініціативою, а свою перевагу втілила в гол на 20-й хвилині поєдинку. Блискавичну перепасовку за участю Дмитра Кравченка, Сандро Кобахідзе і Юрія
    • Сьогодні, 19:01
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    «Олександрія» почала створювати моменти вже при рахунку 0:3

    У матчі 18-го туру чемпіонату України «Ворскла» на своєму полі перемогла «Олександрію» з результатом 3: 1.

    «Ворскла» впевнено розпочала матч і заволоділа територіальною ініціативою, а свою перевагу втілила в гол на 20-й хвилині поєдинку. Блискавичну перепасовку за участю Дмитра Кравченка, Сандро Кобахідзе і Юрія Коломійця точним ударом в дальній кут завершив Владислав Кулач, поставивши в глухий кут оборону «Олександрії».

    Вдруге Юрій Паньків змушений був капітулювати незадовго до свистка на перерву. Все той же Кулач вдало зреагував на невдалий виніс голкіпера суперника і відразу ж кинув у прорив по флангу Павла Ребенка, а той витончено вирізав м'яч у штрафну прямо на Коломойця - 2:0.

    А всі питання про переможця практично зняв Кобахідзе. На старті другої половини зустрічі грузинський хавбек скористався швидкою атакою своєї команди, змістився з правого флангу і ударом з лівої увігнав м'яч під поперечину, довівши рахунок до розгромного.

    «Олександрія» почала створювати моменти вже при рахунку 0:3. Хороші передумови для взяття воріт мали Євген Банада, Станіслав Куліш і Артем Полярус. У підсумку під кінець зустрічі один м'яч відіграв Андрій Гітченко.

    «Ворскла» впевнено довела матч до перемоги і як мінімум до завтра піднялася на третє місце чемпіонату, а «Олександрія» зберегла за собою восьмий рядок турнірної таблиці.

    Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

    18-ий тур

    «Ворскла» - «Олександрія» - 3:1

    Голи: Кулач(20), Коломоєц(44), Кобахідзе(49) – Гітченко(90)

    «Ворскла»: Шуст- Пердута, Даллку, Чеснаков, Матвієнко - Кравченко, Шарпар - Кобахідзе, Кулач, Ребенок – Коломоєць.

    «Олександрія»: Паньків - Чеботаєв, Гітченко, Бондаренко, Бацула - Запорожан, Довгий - Старенький, Грицук, Полярус – Пономар.

    Джерело: sportarena.com

    чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК Ворскла
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