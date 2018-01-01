Прем’єр-ліга. «Ворскла» вдома мінімально переграла «Верес»

«Ворскла» відірвалася від «Зорі» на 7 очок

«Ворскла» здобула мінімальну перемогу в матчі з «Вересом» (1:0) в 20-му турі чемпіонату України. У центральному поєдинку туру зустрічалися третя і п'ята команди чемпіонату. Матч виправдав очікування жорсткої боротьби і мінімуму гольових моментів, правда, здивувала досить беззуба гра «Ворскли» в атаці, особливо в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ворскла» - «Верес». Фото: ФК Верес

«Ворскла» відірвалася від «Зорі» на 7 очок

«Ворскла» здобула мінімальну перемогу в матчі з «Вересом» (1:0) в 20-му турі чемпіонату України.

У центральному поєдинку туру зустрічалися третя і п'ята команди чемпіонату. Матч виправдав очікування жорсткої боротьби і мінімуму гольових моментів, правда, здивувала досить беззуба гра «Ворскли» в атаці, особливо в першому таймі.

«Верес» дуже сильно провів перший тайм, фактично замкнувши господарів на своїй території. Але Куліш і Степанюк не використали свої шанси, в обох випадках команду виручив Шуст.

Все для гостей зламав несподіваний гол «Ворскли». Господарі на початку другого тайму відсунули гру від своїх воріт і зловили «Верес» на контратаці. Її почав і завершив Владислав Кулач.

Після пропущеного голу «Верес» почав поспішати і, як наслідок, помилятися. Заміни істотно не змінили характер матчу, але в кінцівці «Ворскла» початку розривати оборону «Вереса», використовуючи простір. Закріпити успіх міг Васін, що послав м'яч зі штрафного в поперечину, а удар Шарпара заблокував Каменюка, який виніс м'яч з порожніх воріт.

«Ворскла» відірвалася від «Зорі» на 7 очок, а «Верес» після поразки дуже ускладнив для себе можливість потрапляння до першої шістки.

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

20-ий тур

«Ворскла» - «Верес» - 1:0

Голи: Кулач(59)