Прем’єр-ліга. «Ворскла» вдома мінімально переграла «Верес»
- Сьогодні, 18:57
-
Розсилка
«Ворскла» відірвалася від «Зорі» на 7 очок
«Ворскла» здобула мінімальну перемогу в матчі з «Вересом» (1:0) в 20-му турі чемпіонату України.
У центральному поєдинку туру зустрічалися третя і п'ята команди чемпіонату. Матч виправдав очікування жорсткої боротьби і мінімуму гольових моментів, правда, здивувала досить беззуба гра «Ворскли» в атаці, особливо в першому таймі.
«Верес» дуже сильно провів перший тайм, фактично замкнувши господарів на своїй території. Але Куліш і Степанюк не використали свої шанси, в обох випадках команду виручив Шуст.
Все для гостей зламав несподіваний гол «Ворскли». Господарі на початку другого тайму відсунули гру від своїх воріт і зловили «Верес» на контратаці. Її почав і завершив Владислав Кулач.
Після пропущеного голу «Верес» почав поспішати і, як наслідок, помилятися. Заміни істотно не змінили характер матчу, але в кінцівці «Ворскла» початку розривати оборону «Вереса», використовуючи простір. Закріпити успіх міг Васін, що послав м'яч зі штрафного в поперечину, а удар Шарпара заблокував Каменюка, який виніс м'яч з порожніх воріт.
«Ворскла» відірвалася від «Зорі» на 7 очок, а «Верес» після поразки дуже ускладнив для себе можливість потрапляння до першої шістки.
Чемпіонат України. Прем'єр-ліга
20-ий тур
«Ворскла» - «Верес» - 1:0
Голи: Кулач(59)