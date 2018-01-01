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    Прем’єр-ліга. «Ворскла» вдома мінімально переграла «Верес»

    «Ворскла» відірвалася від «Зорі» на 7 очок
    «Ворскла» здобула мінімальну перемогу в матчі з «Вересом» (1:0) в 20-му турі чемпіонату України. У центральному поєдинку туру зустрічалися третя і п'ята команди чемпіонату. Матч виправдав очікування жорсткої боротьби і мінімуму гольових моментів, правда, здивувала досить беззуба гра «Ворскли» в атаці, особливо в
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    &laquo;Ворскла&raquo; - &laquo;Верес&raquo;. Фото: ФК Верес
    «Ворскла» - «Верес». Фото: ФК Верес

    «Ворскла» відірвалася від «Зорі» на 7 очок

    «Ворскла» здобула мінімальну перемогу в матчі з «Вересом» (1:0) в 20-му турі чемпіонату України.

    У центральному поєдинку туру зустрічалися третя і п'ята команди чемпіонату. Матч виправдав очікування жорсткої боротьби і мінімуму гольових моментів, правда, здивувала досить беззуба гра «Ворскли» в атаці, особливо в першому таймі.

    «Верес» дуже сильно провів перший тайм, фактично замкнувши господарів на своїй території. Але Куліш і Степанюк не використали свої шанси, в обох випадках команду виручив Шуст.

    Все для гостей зламав несподіваний гол «Ворскли». Господарі на початку другого тайму відсунули гру від своїх воріт і зловили «Верес» на контратаці. Її почав і завершив Владислав Кулач.

    Після пропущеного голу «Верес» почав поспішати і, як наслідок, помилятися. Заміни істотно не змінили характер матчу, але в кінцівці «Ворскла» початку розривати оборону «Вереса», використовуючи простір. Закріпити успіх міг Васін, що послав м'яч зі штрафного в поперечину, а удар Шарпара заблокував Каменюка, який виніс м'яч з порожніх воріт.

    «Ворскла» відірвалася від «Зорі» на 7 очок, а «Верес» після поразки дуже ускладнив для себе можливість потрапляння до першої шістки.

    Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

    20-ий тур

    «Ворскла» - «Верес» - 1:0

    Голи: Кулач(59)

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