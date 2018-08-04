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    Прем’єр-ліга. «Ворскла» вирвала перемогу у «Львова» у номінально домашньому матчі

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    Ніколас Карека. Фото ФК &nbsp;&laquo;Ворскла&raquo; - Прем’єр-ліга. «Ворскла» вирвала перемогу у «Львова» у номінально домашньому матчі
    Ніколас Карека. Фото ФК  «Ворскла»

    Полтавцям було непросто на виїзді, але вони дотиснули суперника

    У третьому турі Прем'єр-ліги «Ворскла» перемогла «Львів».

    Матч відбувся на «Арені Львів» у зв'язку з підготовкою полтавського стадіону до матчів Ліги Європи.

    Вирішальний гол забив на 83-й хвилині новачок полтавців Ніколас Карека.

    Зауважимо, що на 29-й хвилині у ворота «Ворскли» був призначений пенальті, який не реалізував Бруно.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Матч 3-го туру

    «Ворскла» – ФК «Львів» – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ніколас Карека (83)

    «Ворскла»: Шуст, Чижов (Чеснаков, 52), Мартиненко, Пердута, Кравченко, Кадимян (Габелок, 80), Кобахідзе, Шарпар, Ребенок, Коломоєць, Кулач (Ніколас Карека, 70).

    «Львів»: Бандура, Приймак, Воронін, Голіков, Западня (Тейлор, 66), Аугусто Бруно (Жуліо Сезар, 78), Каленчук, Адамюк, Парамонов, Бруно Дуарте, Панамбі (Янчак, 67).

    Попередження: Голіков (44), Коломоєць (70), Кадимян (76)

    Вилучення: Голіков (89), Коломоєць (89)

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