Прем’єр-ліга. «Ворскла» вирвала перемогу у «Львова» у номінально домашньому матчі



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Ніколас Карека. Фото ФК «Ворскла»

Полтавцям було непросто на виїзді, але вони дотиснули суперника

У третьому турі Прем'єр-ліги «Ворскла» перемогла «Львів».

Матч відбувся на «Арені Львів» у зв'язку з підготовкою полтавського стадіону до матчів Ліги Європи.

Вирішальний гол забив на 83-й хвилині новачок полтавців Ніколас Карека.

Зауважимо, що на 29-й хвилині у ворота «Ворскли» був призначений пенальті, який не реалізував Бруно.

Прем’єр-ліга України з футболу

Матч 3-го туру

«Ворскла» – ФК «Львів» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ніколас Карека (83)

«Ворскла»: Шуст, Чижов (Чеснаков, 52), Мартиненко, Пердута, Кравченко, Кадимян (Габелок, 80), Кобахідзе, Шарпар, Ребенок, Коломоєць, Кулач (Ніколас Карека, 70).

«Львів»: Бандура, Приймак, Воронін, Голіков, Западня (Тейлор, 66), Аугусто Бруно (Жуліо Сезар, 78), Каленчук, Адамюк, Парамонов, Бруно Дуарте, Панамбі (Янчак, 67).

Попередження: Голіков (44), Коломоєць (70), Кадимян (76)

Вилучення: Голіков (89), Коломоєць (89)