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    Прем'єр-ліга. Зустріч між «Олімпіком» і «Львовом» почнеться з хвилини мовчання

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    Фото ФК &laquo;Олімпік&raquo; - Прем'єр-ліга. Зустріч між «Олімпіком» і «Львовом» почнеться з хвилини мовчання
    Фото ФК «Олімпік»

    В автокатастрофі загинув прихильник донецької команди

    У п’ятницю, 10 серпня, у конференц-залі стадіону «Динамо» відбулася традиційна передматчева нарада, присвячена поєдинку 4-го туру української Прем'єр-ліги між командами «Олімпік» (Донецьк) та ФК «Львів».

    У звітному матчі «Олімпік» зіграє у синіх футболках, шортах і гетрах, воротар одягнеться у червоний светр і шорти.

    Гравці ФК «Львів» вийдуть на поле у білих кольорах, а голкіпер гратиме у зеленому светрі, інформує офіційний сайт донецького клубу

    Матч почнеться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблого на цьому тижні у страшному ДТП вболівальника «Олімпіка» Романа Барила.

    Безпеку та порядок під час матчу покликані забезпечити стюарди та співробітники поліції. Чергуватимуть машини швидкої медичної допомоги та пожежно-рятувальної служби.

    Команди арбітри прибудуть на стадіон за 90 хвилин до початку матчу.

    Матч розпочнеться о 19:00, квитки та матчеву програмку можна придбати у касах стадіону «Динамо».

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