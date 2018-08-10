Прем'єр-ліга. Зустріч між «Олімпіком» і «Львовом» почнеться з хвилини мовчання



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Фото ФК «Олімпік»

В автокатастрофі загинув прихильник донецької команди

У п’ятницю, 10 серпня, у конференц-залі стадіону «Динамо» відбулася традиційна передматчева нарада, присвячена поєдинку 4-го туру української Прем'єр-ліги між командами «Олімпік» (Донецьк) та ФК «Львів».

У звітному матчі «Олімпік» зіграє у синіх футболках, шортах і гетрах, воротар одягнеться у червоний светр і шорти.

Гравці ФК «Львів» вийдуть на поле у білих кольорах, а голкіпер гратиме у зеленому светрі, інформує офіційний сайт донецького клубу

Матч почнеться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблого на цьому тижні у страшному ДТП вболівальника «Олімпіка» Романа Барила.

Безпеку та порядок під час матчу покликані забезпечити стюарди та співробітники поліції. Чергуватимуть машини швидкої медичної допомоги та пожежно-рятувальної служби.

Команди арбітри прибудуть на стадіон за 90 хвилин до початку матчу.

Матч розпочнеться о 19:00, квитки та матчеву програмку можна придбати у касах стадіону «Динамо».