Президент «Барселони» стверджує, що Мессі може грати до 45 років



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Ліонель Мессі

«Мессі належить світовому футболу, але він завжди жив в Барселоні. Він буде гравцем одного клубу і ніколи не покине нас»

Президент «Барселони» Хосеп Марія Бартомеу поділився думками про майбутнє нападника каталонців Ліонеля Мессі.

«Він навіть може грати до 45 років, хто знає? Він точно буде виходити на поле в найближчі три, чотири, п'ять років, але ми не знаємо, як довго це триватиме - стільки, скільки він захоче. Ми готуємося - такі гравці, як Дембеле, Лангле і Артур були куплені, щоб побудувати навколо них команду, яка зможе досягати успіху після того, як Мессі завершить кар'єру. Але мені все одно здається, що до цього моменту ще дуже багато часу. Поки що ми говоримо гравцям: «Вичавлюйте максимум з кожної хвилини, проведеної поруч з ним».

Я завжди говорю про Пеле, який все життя асоціювався з «Сантосом». Мессі належить світовому футболу, але він завжди жив в Барселоні. Він буде гравцем одного клубу і ніколи не покине нас. Одного разу він перестане виходити на поле, але залишиться в «Барселоні». Лео - геній, і він доводить це вже багато років поспіль», - цитує Бартомеу Goal.com з посиланням на The Guardian.

Джерело: Чемпионат.com