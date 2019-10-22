Президент Федерації біатлону України спростував інформацію про перегляд росіян
Володимир Бринзак
ZIK
Наразі в біатлонній збірній нікого не переглядають
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак спростував інформацію про перегляд двох російських біатлоністів.
«Нікого на перегляді у нас немає, працюємо зі свою командою. Ніяких переговорів ні з ким не проводимо та нікого не запрошуємо. Так, дійсно, влітку у нас виступав вихованець Костянтина Вайгіна. Тренер приїхав до дружини й дітей до України та попрохав, аби його вихованець виступив на чемпіонаті України поза конкурсом. Хлопець перевірив свої сили. Що в цьому такого? А про другого росіянина – цілковита маячня», - передає слова Бринзака XSport.
Нагадаємо, раніше з російських джерел з'явилася інформація про перегляд у збірній України двох російських біатлоністів.