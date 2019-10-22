Президент Федерації біатлону України спростував інформацію про перегляд росіян



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Володимир Бринзак ZIK

Наразі в біатлонній збірній нікого не переглядають

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак спростував інформацію про перегляд двох російських біатлоністів.

«Нікого на перегляді у нас немає, працюємо зі свою командою. Ніяких переговорів ні з ким не проводимо та нікого не запрошуємо. Так, дійсно, влітку у нас виступав вихованець Костянтина Вайгіна. Тренер приїхав до дружини й дітей до України та попрохав, аби його вихованець виступив на чемпіонаті України поза конкурсом. Хлопець перевірив свої сили. Що в цьому такого? А про другого росіянина – цілковита маячня», - передає слова Бринзака XSport.

Нагадаємо, раніше з російських джерел з'явилася інформація про перегляд у збірній України двох російських біатлоністів.

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