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    Президент Федерації футболу України віддав Кубок Ліги чемпіонів своїй донці (фото)

    • Сьогодні, 12:15
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    Також, якщо придивитися, в Кубку відбивається Катерина Чаус, цивільна дружина Андрія Павелка

    Президент Федерації футболу України Андрій Павелко «віддав» Кубок Ліги чемпіонів своїй донці Лізі Чаус.

    Відповідне фото опубліковано в одному з пабліків на Facebook.

    «Коли бюджет Федерації Футболу вважаєш своєю власною кишенею, то чому б не вважати Кубок ліги чемпіонів іграшкою для коханої доньки?», - пише автор публікації.

    Також, якщо придивитися, в кубку відбивається Катерина Чаус, цивільна дружина голови Федерації футболу.

    За даними джерела, фото зроблено в люксовому Рейндж Ровер пані Чаус.

    «І в той час як кожен футболіст і, вже тим більше футбольний фанат (Ви бачили величезні черги і кількість охорони в ТЦ «Гулівер», що стоять там заради одного фото ...), тільки і може, що мріяти доторкнутися до омріяного Кубку, дітки, нехай і не кровні, багатих батьків можуть гратися з Кубком, як зі звичайною іграшкою. Для пана Павелка немає нічого святого: ні в країні, ні в футболі», - додав автор.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ Андрій Павелко Ліга чемпіонів
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