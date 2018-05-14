Президент Федерації футболу України віддав Кубок Ліги чемпіонів своїй донці (фото)

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Також, якщо придивитися, в Кубку відбивається Катерина Чаус, цивільна дружина Андрія Павелка

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко «віддав» Кубок Ліги чемпіонів своїй донці Лізі Чаус.

Відповідне фото опубліковано в одному з пабліків на Facebook.

«Коли бюджет Федерації Футболу вважаєш своєю власною кишенею, то чому б не вважати Кубок ліги чемпіонів іграшкою для коханої доньки?», - пише автор публікації.

Також, якщо придивитися, в кубку відбивається Катерина Чаус, цивільна дружина голови Федерації футболу.

За даними джерела, фото зроблено в люксовому Рейндж Ровер пані Чаус.

«І в той час як кожен футболіст і, вже тим більше футбольний фанат (Ви бачили величезні черги і кількість охорони в ТЦ «Гулівер», що стоять там заради одного фото ...), тільки і може, що мріяти доторкнутися до омріяного Кубку, дітки, нехай і не кровні, багатих батьків можуть гратися з Кубком, як зі звичайною іграшкою. Для пана Павелка немає нічого святого: ні в країні, ні в футболі», - додав автор.