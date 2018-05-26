Президент ФФУ провів зустрічі з керівниками футбольних асоціацій США, Мексики та Канади

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Фото: прес-служба ФФУ

Учасники зустрічі обговорили проекти співпраці

У п’ятницю, 25 травня в Будинку футболу з робочим візитом побували президенти федерацій футболу США та Мексики, Карлос Кордейро й Десіо де Марія, та генеральний секретар Федерації футболу Канади Петро Монтополі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Під час зустрічі закордонні гості презентували президенту Федерації футболу України Андрію Павелку спільну заявку трьох країн на проведення чемпіонату світу з футболу у 2026 році. За словами Карлоса Кордейро, спортивна інфраструктура США, Мексики та Канади вже зараз готова до проведення цього величного футбольного дійства, а середня місткість усіх заявлених до участі в ЧС стадіонів, а їх більше 20-ти, становить близько 68-ми тисяч місць.

«Одним із головних принципів нашої заявки є єдність. Ми досягли взаєморозуміння з нашими колегами з Мексики та Канади в усіх ключових питаннях підготовки до ЧС-2026. І в цьому основна перевага нашої заявки», — зазначив президент Федерації футболу США.

Також учасники зустрічі обговорили проекти співпраці, зокрема — щодо обміну досвідом у розвитку дитячого, юнацького та професіонального футболу.

«Я надзвичайно радий зустрічі з представниками чудових футбольних націй США, Мексики та Канади, де проживає чимало вихідців з України. Ваша заявка виглядає надзвичайно сильною і має дуже високі шанси на успіх», — зазначив наприкінці зустрічі Андрій Павелко.