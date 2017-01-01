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    Президент ФФУ запевняє, що кількість договірних матчів різко зменшилася

    Завдяки закону про корупцію у спорті обмежився великий сплеск договірних матчів
    Президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що в Україні різко зменшилася кількість договірних зустрічей. Він нагадав, що почав діяти закон про корупцію у спорті. «Сьогодні статистика показує, що кількість договірних матчів різко зменшилася, адже почав діяти закон про корупцію у спорті. Проблема в тому, що договірні
    • Сьогодні, 15:26
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    Президент ФФУ Андрій Павелко
    Президент ФФУ Андрій Павелко

    Завдяки закону про корупцію у спорті обмежився великий сплеск договірних матчів

    Президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що в Україні різко зменшилася кількість договірних зустрічей.

    Він нагадав, що почав діяти закон про корупцію у спорті.

    «Сьогодні статистика показує, що кількість договірних матчів різко зменшилася, адже почав діяти закон про корупцію у спорті. Проблема в тому, що договірні матчі більше торкнулися юнацьких та молодіжних турнірів за рахунок азіатського букмекерського ринку. Завдяки закону обмежився великий сплеск договірних матчів, який був», - запевнив Павелко.

    За його словами, завдяки закону є можливість попередити такі процеси кримінальною відповідальністю. «А на чолі комітету з етики та чесної гри стоїть один з найавторитетніших фахівців у боротьбі з корупцією у футболі», - зазначив Павелко.

    Нагадаємо, в листопаді минулого року стало відомо про можливий договірний характер поєдинку «Іллічівець» - «Гірник-Спорт», а також 14 екс-гравців «Металіста» були дискваліфіковані за участь в договірних матчах.

    Раніше повідомлялося, що три справи по договірним матчам передані в КДК ФФУ.

    Джерело: zn,ua

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