Президент ФІФА потрапив у скандал через заяву про Трампа

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Інфантіно неодноразово заявляв про близькі стосунки з Трампом
фото: Reuters

Висловлювання Інфантіно можуть порушувати статтю 15 кодексу етики ФІФА

Президента ФІФА Джанні Інфантіно звинувачують у порушенні статут організації про нейтралітет через його виступи на підтримку президента США Дональда Трампа. Про це порталу The Athletic заявив колишній голова комітету з управління ФІФА Мігел Мадуру, інформує «Главком».

Раніше Інфантіно неодноразово заявляв про близькі стосунки з Трампом і схвально висловлювався про його політику. Інфантіно говорив, що результати виборів у США необхідно поважати, і висловив упевненість, що Трамп виконає усі свої передвиборчі обіцянки.

«Я думаю, президент ФІФА може заявити, що результати виборів слід поважати. Але Інфантіно пішов ще далі. У заключній частині своєї заяви він не просто визнає легітимність президента Трампа, а й схвалює його політичну програму та дії, а також закликає інших підтримати їх. Він займає позицію у внутрішньополітичних дебатах у США», – сказав Мадуру.

Він наголосив, що висловлювання Інфантіно порушують статтю 15 кодексу етики ФІФА.

«Хоча він може визнавати легітимність президента Трампа, він також повинен розуміти, що в демократичному суспільстві інші можуть виступати проти його політики. Щоб залишатися політично нейтральним, необхідно не займати певної позиції в політичних дебатах, не кажучи вже про те, щоб стверджувати, що всі повинні підтримувати політику президента Трампа», – додав Мадуру.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Дональд Трамп Джанні Інфантіно

