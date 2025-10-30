Мессі хотів перейти в клуб з Саудівської Аравії для підготовки до чемпіонату світу

Нещодавно 38-річний Мессі продовжив контракт із «Інтер Майамі» до 2028 року

Мессі хотів грати в Саудівській Аравії під час чотиримісячної перерви в американській лізі

Ліонель Мессі хотів перейти в клуб із Саудівської Аравії для підготовки до чемпіонату світу 2026 року. Про це генеральний менеджер академії розвитку талантів Mahd з Ер-Ріяда Абдалла Хаммад розповів у подкасті саудівського видання Thmanya, інформує «Главком».

Нещодавно 38-річний аргентинський форвард продовжив контракт із «Інтер Майамі» до 2028 року.

«Команда Мессі зв'язалася зі мною під час клубного чемпіонату світу минулого літа. Він хотів грати в Саудівській Аравії під час чотиримісячної перерви в американській лізі, щоб підготуватися до чемпіонату світу 2026 року. Те саме було з Бекхемом, коли він грав за «Лос-Анджелес Гелаксі», а потім перейшов у «Мілан». Я подав пропозицію міністру, але він відмовився дозволити Мессі приїхати всього на чотири місяці, і питання було закрите. Він сказав, що чемпіонат Саудівської Аравії не буде тренувальним табором», – заявив Хаммад.

