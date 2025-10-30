Головна Спорт Новини
Мессі хотів перейти в клуб з Саудівської Аравії для підготовки до чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Нещодавно 38-річний Мессі продовжив контракт із «Інтер Майамі» до 2028 року
фото: Reuters

Мессі хотів грати в Саудівській Аравії під час чотиримісячної перерви в американській лізі

Ліонель Мессі хотів перейти в клуб із Саудівської Аравії для підготовки до чемпіонату світу 2026 року. Про це генеральний менеджер академії розвитку талантів Mahd з Ер-Ріяда Абдалла Хаммад розповів у подкасті саудівського видання Thmanya, інформує «Главком».

Нещодавно 38-річний аргентинський форвард продовжив контракт із «Інтер Майамі» до 2028 року.

«Команда Мессі зв'язалася зі мною під час клубного чемпіонату світу минулого літа. Він хотів грати в Саудівській Аравії під час чотиримісячної перерви в американській лізі, щоб підготуватися до чемпіонату світу 2026 року. Те саме було з Бекхемом, коли він грав за «Лос-Анджелес Гелаксі», а потім перейшов у «Мілан». Я подав пропозицію міністру, але він відмовився дозволити Мессі приїхати всього на чотири місяці, і питання було закрите. Він сказав, що чемпіонат Саудівської Аравії не буде тренувальним табором», – заявив Хаммад.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

