Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначилися шість учасників чвертьфіналу Кубку України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначилися шість учасників чвертьфіналу Кубку України з футболу
«Динамо» продовжує боротися за трофей

Сьогодні, 29 жовтня, київське «Динамо» здолало донецький «Шахтар»

28-30 жовтня проходять матчі 1/8 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

Наразі визначилися вже шість чвертьфіналістів турніру. Зокрема, сьогодні, 29 жовтня, київське «Динамо» здолало донецький «Шахтар».

Боротьбу у Кубку України також продовжують «Буковина», «Чернігів», «Локомотив», «Інгулець» та ЛНЗ.

Кубок України. 1/8 фіналу

28 жовтня

«Чернігів» – «Лісне» (Київ) – 1:1, по пенальті – 4:3

«Буковина» (Чернівці) – «Нива» (Тернопіль) – 2:1

«Локомотив» (Київ) – «Нива» (Вінниця) – 1:0

29 жовтня

«Вікторія» (Суми) – «Інгулець» (Петрове) – 0:1

ЛНЗ (Черкаси) – «Рух» (Львів) – 1:0

«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) 2:1

30 жовтня 

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь). 12:00

«Металіст 1925» (Харків) – «Агробізнес» (Волочиськ). 17:00

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Кубок України НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У турецькій лізі часто відбуваються скандали, пов'язані з суддями
Великі проблеми: понад 500 футбольних арбітрів з Туреччини пов'язані зі ставками
27 жовтня, 23:47
Умови поєдинку з польським клубом були непростими
«Шахтар» поступився у другому турі Ліги конференцій
23 жовтня, 21:53
Минулий тиждень був насиченим для українських легіонерів
Вікенд для легіонерів збірної України: клуби Судакова та Зубкова здобули перемоги
21 жовтня, 15:12
Постекоглу став першим тренером, якому не вдалося здобути перемоги у восьми стартових матчах на чолі клубу «Ноттінгем Форест»
Пропрацював менше двох місяців: клуб Зінченка знову лишився без тренера
18 жовтня, 17:10
Фейкова команда буде укомплектована місцевими гравцями низького рівня, а також футболістами з анексованого Криму
Окупанти створили у Донецьку фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії
15 жовтня, 17:59
Директор ТОВ розробив схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників клубу, які не брали участі в діяльності підприємства
Гендиректор ФК «Чернігів» отримав підозру за організацію схеми бронювання футболістів – ЗМІ
8 жовтня, 19:41
Україна поступилася Хорватії з рахунком 2:0
Юнацька збірна України з футболу у стартовій грі турніру в Хорватії поступилася господарям
8 жовтня, 15:54
Початок гри Україна – Хорватія о 13:30 за київським часом
Юнацька збірна України з футболу стартує на турнірі в Хорватії: де дивитися гру
8 жовтня, 11:26
П'єр-Емерік Обамеянг допоміг «Марселю» розгромити «Аякс»
36-річний гравець «Марселя» встановив рекорд Ліги чемпіонів
1 жовтня, 11:08

Новини

Визначилися шість учасників чвертьфіналу Кубку України з футболу
Визначилися шість учасників чвертьфіналу Кубку України з футболу
Визначено склад жіночої збірної України у відборі до Євробаскета-2027
Визначено склад жіночої збірної України у відборі до Євробаскета-2027
Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни
Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни
«Динамо» та «Шахтар» визначили чвертьфіналіста Кубку України
«Динамо» та «Шахтар» визначили чвертьфіналіста Кубку України
Прихильник війни Садулаєв заявив, що «спорт є послом миру»
Прихильник війни Садулаєв заявив, що «спорт є послом миру»
Суд у Парижі схвалив запит на екстрадицію російського баскетболіста Касаткіна до США
Суд у Парижі схвалив запит на екстрадицію російського баскетболіста Касаткіна до США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua