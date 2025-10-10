Головна Спорт Новини
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних футбольних тренерів збірних

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних футбольних тренерів збірних
Карло Анчлелотті в рік заробляє 9,5 млн. євро

Рейтинг очолив головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті

Італійське видання La Gazzetta dello Sport опублікувало список із десяти найбільш високооплачуваних футбольних тренерів, які очолюють національні команди. Про це інформує «Главком».

Рейтинг очолив головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті (9,5 млн. євро).

Італієць випередив Томаса Тухеля (Англія, €5,9 млн) та Юліана Нагельсмана (Німеччина, €4,9 млн).

Четверте місце в рейтингу посів ще один італієць – Фабіо Каннаваро отримуватиме у збірній Узбекистану 4 млн євро. Стільки ж заробляє Роберто Мартінес у збірній Португалії.

До топ-10 також увійшли Дідьє Дешам (Франція, €3,8 млн), Марсело Б'єлса (Уругвай, €3,5 млн), Рональд Куман (Нідерланди, €3 млн), Густаво Альфаро (Парагвай, €2,5 млн) та Ліонель Скалоні (Аргентина, €2,3 млн).

За даними італійських ЗМІ, головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо заробляє 800 тисяч євро на рік та отримає бонус у розмірі 1 млн євро за вихід на чемпіонат світу.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

