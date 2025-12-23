МОК відмовився коментувати скандальну заяву російського функціонера про обіцянку Ковентрі

Чи обіцяла Ковентрі повернути російські збірні на міжнародні змагання?

МОК відмовився відповідати на поставлені запитання щодо очільниці організації Ковентрі

Міжнародний олімпійський комітет відмовився коментувати заяву голови Вищої Ради Федерації гандболу Росії Сергія Шишкарьова щодо очільниці організації Кірсті Ковентрі. Про це повідомляє «Главком».

Шинкарьов стверджував, що президент Міжнародної федерації гандболу Хасан Мустафа розповів йому про домовленості з Ковентрі щодо повернення на міжнародні змагання російських гандбольних збірних.

«Хассан Мустафа мене запевняє, що голосування не потрібне, тому що є домовленість із Ковентрі, що з липня 2026 року ми допущені», – заявив Шинкарьов.

«Главком» звернувся до МОК з кількома запитаннями:

Як МОК може прокоментувати цю інформацію? Чи може МОК спростувати або підтвердити інформацію про заяву президентки МОК Кірсті Ковентрі, наведену в цитаті.

Однак, МОК відмовився відповідати на поставлені запитання.

«Ми радимо вам звернутися до Міжнародної федерації гандболу», – відповіли «Главкому» у МОК.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.