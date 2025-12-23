Фанати «Карпат» емоційно заспівали хіт Степана Гіги (відео)

Львівські фанати вшанували пам'ять легендарного співака та композитора

Фанати львівських «Карпат» заспівали хіт Степана Гіги «Яворину» на нещодавньому виїзному матчі команди в Житомирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Troublemakers & Ultras Action.

Піснею «Яворина» гостьовий сектор вшанував пам'ять Степана Гіги. Естрадний співак та композитор помер 12 грудня у Львові.

«Яворина» була написана поетом Степаном Галябардою після смерті Назарія Яремчука в 1995 році. Початково вона називалася «У райськім саду», а після того, як Гіга написав музику до пісні і виконав її – вона стала однією з найвпізнаваніших в Україні та зайняла особливе місце в репертуарі співака.

Нагадаємо, український легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. На сумну звістку відреагували друзі та колеги Степана Петровича. «Главком» зібрав спогади митців про народного артиста України, чиї пісні об'єднували націю.

14 грудня ввечері у Гарнізонному храмі відбулося прощання з народним артистом, а 15 грудня у тому ж храмі – чин похорону. Як оцінили поліцейські на прохання «Главкома», на парастас прийшло близько пів тисячі людей, і ще близько тисячі – на похорон.

До слова, Народний артист України Ярослав Борута звинуватив українських зірок у піарі на смерті легендарного співака Степана Гіги.