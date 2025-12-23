Головна Спорт Новини
Фанати «Карпат» емоційно заспівали хіт Степана Гіги (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Фанати «Карпат» емоційно заспівали хіт Степана Гіги (відео)
Естрадний співак та композитор Степан Гіга помер 12 грудня у Львові

Львівські фанати вшанували пам'ять легендарного співака та композитора

Фанати львівських «Карпат» заспівали хіт Степана Гіги «Яворину» на нещодавньому виїзному матчі команди в Житомирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Troublemakers & Ultras Action.

Піснею «Яворина» гостьовий сектор вшанував пам'ять Степана Гіги. Естрадний співак та композитор помер 12 грудня у Львові.

«Яворина» була написана поетом Степаном Галябардою після смерті Назарія Яремчука в 1995 році. Початково вона називалася «У райськім саду», а після того, як Гіга написав музику до пісні і виконав її – вона стала однією з найвпізнаваніших в Україні та зайняла особливе місце в репертуарі співака.

Нагадаємо, український легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. На сумну звістку відреагували друзі та колеги Степана Петровича. «Главком» зібрав спогади митців про народного артиста України, чиї пісні об'єднували націю. 

14 грудня ввечері у Гарнізонному храмі відбулося прощання з народним артистом, а 15 грудня у тому ж храмі – чин похорону. Як оцінили поліцейські на прохання «Главкома», на парастас прийшло близько пів тисячі людей, і ще близько тисячі – на похорон.

До слова, Народний артист України Ярослав Борута звинуватив українських зірок у піарі на смерті легендарного співака Степана Гіги.

Теги: Степан Гіга фанати ФК Карпати ультрас НОВИНИ ФУТБОЛУ

