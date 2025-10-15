Головна Спорт Новини
Повернення на міжнародну арену. Збірна України з ампфутболу зіграє у Лізі націй

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Напередодні старту турніру збірна України проводить навчально-тренувальний збір на Закарпатті

Збірна України з ампфутболу візьме участь у Лізі націй EAFF-2025, матчі якої відбуватимуться в столиці Азербайджану, Баку, із 17-го до 19 жовтня. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Суперниками синьо-жовтих, окрім господарів, стануть команди Бельгії, Нідерландів та Ізраїлю.

Напередодні старту турніру збірна України у складі 15 гравців разом із тренерами проводить навчально-тренувальний збір на Закарпатті, де активно працює над фізичною й тактичною підготовкою та командною взаємодією.

Склад збірної України з ампфутболу

Воротарі: Станислав Капля («Дніпро» Черкаси), Юрій Дячук («Покрова» Львів), Володимир Матвієнко («Буревій» Київ).

Польові гравці: Юрій Сущ, Валентин Осовський, Ярослав Качмар, Олександр Чинчлей, Дмитро Щегельський, Микола Олексієнко, Дмитро Куць, Анатолій Медведюк, Микола Гатала (усі – «Покрова» Львів), Михайло Соколян, Вадим Король (обидва – «Хрестоносці» Луцьк), Іван Артюх («Шахтар Сталеві» Донецьк).

«Ми повертаємо Україну на міжнародну арену ампфутболу. Національну збірну створено наново завдяки пристрасті та рішучості наших гравців, і цей турнір – це можливість здобути важливий досвід. Гравці вже об'єднані спільною метою – гідно представити Україну», – підкреслив головний тренер збірної України з ампфутболу Назарій Русецький.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

