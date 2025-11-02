Головна Світ Політика
США і Китай домовилися відновити військові контакти для уникнення конфліктів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Гегсет: Мир, стабільність і добрі стосунки – найкращий шлях уперед для наших двох великих і потужних країн (США та Китай – «Главком»)
Міністр війни США Піт Гегсет розповів, що провів успішні переговори з міністром національної оборони Китаю Дон Джуном у Малайзії

США та Китай погодилися створити нові канали зв’язку між своїми військовими, щоб запобігати конфліктам і знижувати напруження у разі виникнення суперечок. Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Гегсета, після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, він провів «настільки ж позитивні» переговори з міністром національної оборони Китаю Дон Джуном у Малайзії.

«Ми з адміралом погодилися, що мир, стабільність і добрі стосунки – найкращий шлях уперед для наших двох великих і потужних країн», – зазначив Гегсет у соцмережі Х.

Він також процитував Дональда Трампа, який назвав зустріч «Великої двійки» історичною та такою, що «задала тон для вічного миру і процвітання США».

«Міністерство війни діятиме в тому ж дусі – мир через силу, взаємну повагу і позитивні відносини», – наголосив глава Пентагону.

Гегсет додав, що сторони вже запланували додаткові зустрічі, аби формалізувати нові механізми координації між американськими та китайськими військовими.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном була успішною. На думку американського президента, їхня взаємодія «призведе до вічного миру».

Як відомо, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели важливі торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин.

Трамп на початку зустрічі підкреслив, що для нього «велика честь» бути з Сі. Він заявив: «Ми проведемо деякі обговорення, і я думаю, що ми вже домовилися про багато речей». 

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.

Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті. Також Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він «дуже рішуче» обговорив війну Росії в Україні.

