Китайський тенісист отримав вирок за організацію договірних матчів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Китайський тенісист отримав вирок за організацію договірних матчів
Пан Женьлун переважно виступав на змаганнях у Китаї
фото: ATP Tour

Женьлун обійшовся меншим покаранням, ніж його французький колега

Світова тенісна спільнота зіткнулася з черговим гучним корупційним скандалом, головним фігурантом якого став китайський гравець Пан Женьлун. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародну агенцію з питань чесної гри в тенісі. 

За результатами розслідування, проведеного ITIA, 25-річного спортсмена було визнано винним у масштабних маніпуляціях результатами поєдинків. Згідно з офіційним звітом, протиправна діяльність охоплювала період з травня по вересень 2024 року, протягом якого тенісист брав участь в організації або безпосередньо ставав учасником 22 договірних матчів. 

Женьлун, чий пік професійних досягнень обмежився скромним 1316-м рядком світового рейтингу, повністю визнав свою провину в межах співпраці з антикорупційними органами. Він підтвердив факт договірного характеру п’яти зустрічей в одиночному розряді на турнірах серій ITF M15, M25 та ATP Challenger 50. Окрім безпосередньої участі в маніпуляціях, китаєць виступав у ролі посередника, здійснивши 17 спроб підкупу своїх колег-професіоналів. У шести випадках ці пропозиції призвели до успішної реалізації злочинних планів. Відмовившись від офіційних слухань, гравець погодився на санкції.

Винесений вердикт передбачає відсторонення терміном на 12 років. Оскільки попереднє тимчасове обмеження почало діяти у листопаді 2024 року, остаточно дискваліфікація спливе 6 листопада 2036 року. Фінансова частина покарання становить 110 тисяч доларів США штрафу, причому 70 тисяч доларів із цієї суми є умовними за умови дотримання правил. Протягом вказаного періоду Пану Женьлуну суворо заборонено не лише грати, а й займатися тренерською роботою чи навіть відвідувати турніри, які проводяться під егідою провідних міжнародних федерацій та асоціацій, включаючи ATP, WTA, ITF та організаторів турнірів Великого шлему.

Нагадаємо, що французький тенісист отримав 20-річний бан за подібні порушення. 26-річний Кантен Фольо, який у своїй кар'єрі, яка проходила на рівні ITF-турнірів, досяг найвищого рейтингу №488, був визнаний «центральною фігурою в мережі гравців, які діяли на користь синдикату з організації договірних матчів». Розслідування, у результаті якого було висунуто 30 звинувачень, що стосувалися 11 матчів, зіграних у період між 2022 та 2024 роками, завершилося визнанням 27 пунктів порушень.

