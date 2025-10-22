Трамп повідомив, чи є шанс на припинення вогню в Україні

Трамп впевнено заявив, що Путін та Зеленський прагнуть закінчення війни

Репортерка поставила запитання президенту США Дональду Трампу щодо припинення вогню в Україні, а саме вона уточнила, чи є шанс на це. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію Білого дому.

Трамп повідомив, що вірить у припинення вогню в Україні. За словами американського лідера, це можливо, тому що цього хочуть як президент України Володимир Зеленський, так і російський диктатор Путін.

Глава Білого дому вкотре повторив тезу про те, що якби він був на момент початку російського вторгнення в Україну, то війни б не сталось. Також Трамп зазначив, що вдалося запобігти початку Третьої світової війни.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе, але для Володимира Путіна це складно через економічні, політичні та міжнародні обставини.

Зеленський заявив, що особисто вважає: Путін боїться припинення вогню, адже після нього розпочати повномасштабну війну знову буде складно. «Ми не можемо порівнювати це навіть з АТО – це зовсім інші речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню і потім знову почати війну – це для них непросто», – зазначив Зеленський.