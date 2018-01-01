Президент футбольної асоціації Словаччини про жеребкування Ліги націй: Я мріяв про інших суперників

Ян Ковачик прокоментував підсумок жеребкування Ліги націй для збірної своєї країни

24 січня 2018 року відбулося жеребкування нового турніру під егідою УЄФА - Ліги націй. Збірна України, яка виступає в Лізі В, волею жереба потрапила до Групи В1 з командами Чехії та Словаччини. Підсумок жеребкування першим зі стану наших суперників прокоментував президент футбольної асоціації Словаччини Ян Ковачик. «Я мріяв про інших



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Ян Ковачик. Фото: УЄФА

Ян Ковачик прокоментував підсумок жеребкування Ліги націй для збірної своєї країни

24 січня 2018 року відбулося жеребкування нового турніру під егідою УЄФА - Ліги націй.

Збірна України, яка виступає в Лізі В, волею жереба потрапила до Групи В1 з командами Чехії та Словаччини.

Підсумок жеребкування першим зі стану наших суперників прокоментував президент футбольної асоціації Словаччини Ян Ковачик.

«Я мріяв про інших суперників. Мені хотілося, щоб дісталася Швеція, але ми не маємо права вибирати. З іншого боку, матчі з Чехією можуть стати відмінним святкуванням столітнього ювілею заснування Чехословаччини. Наші матчі додадуть ювілею ваги», - сказав він.

На жаль, майбутні матчі з нашою командою Ян Ковачик коментувати не став.

Перші матчі групового турніру Ліги націй заплановані на 6-8 вересня 2018 року.

Джерело: zbirna.com