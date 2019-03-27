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    Президент LFP заявила, що гомофобні кричалки є частиною футбольної культури

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    Наталі Буа де ла Тур - Президент LFP заявила, що гомофобні кричалки є частиною футбольної культури
    Наталі Буа де ла Тур

    Одна з найстаріших французьких асоціацій по боротьбі з гомофобією «SOS Homophobie» розкритикувала заяву президента LFP

    Президент Професійної футбольної ліги Франції (LFP) Наталі Буа де ла Тур заявила, що гомофобні кричалки є частиною спортивної культури.

    «Те, що ви чуєте на стадіоні, ви не почуєте на вулиці, коли будете йти в магазин. На стадіоні є неприйнятним забороняти гомофобні кричалки, це частина фольклору. Я не виправдовую цих дій. Але коли мова заходить про гомофобні кричалки, для багатьох фанатів це частина футбольної культури», - наводить слова президента LFP ESPN.

    Одна з найстаріших французьких асоціацій по боротьбі з гомофобією «SOS Homophobie» розкритикувала заяву президента LFP.

    «Заявляючи, що гомофобні кричалки на стадіонах - частина футбольного фольклору, президент LFP ризикує зробити гомофобію прийнятною і нормальною, виробити терпимість до прояву дискримінації», - відзначили в організації.

    Джерело: Чемпионат.com

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