Президент LFP заявила, що гомофобні кричалки є частиною футбольної культури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталі Буа де ла Тур

Одна з найстаріших французьких асоціацій по боротьбі з гомофобією «SOS Homophobie» розкритикувала заяву президента LFP

Президент Професійної футбольної ліги Франції (LFP) Наталі Буа де ла Тур заявила, що гомофобні кричалки є частиною спортивної культури.

«Те, що ви чуєте на стадіоні, ви не почуєте на вулиці, коли будете йти в магазин. На стадіоні є неприйнятним забороняти гомофобні кричалки, це частина фольклору. Я не виправдовую цих дій. Але коли мова заходить про гомофобні кричалки, для багатьох фанатів це частина футбольної культури», - наводить слова президента LFP ESPN.

Одна з найстаріших французьких асоціацій по боротьбі з гомофобією «SOS Homophobie» розкритикувала заяву президента LFP.

«Заявляючи, що гомофобні кричалки на стадіонах - частина футбольного фольклору, президент LFP ризикує зробити гомофобію прийнятною і нормальною, виробити терпимість до прояву дискримінації», - відзначили в організації.

Джерело: Чемпионат.com