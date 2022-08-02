Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росіяни зібралися проводити свою Олімпіаду, якщо їх не допустять до Ігор-2024 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 10:16 glavcom.ua
Росіяни зібралися проводити свою Олімпіаду, якщо їх не допустять до Ігор-2024 
На останніх Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі
фото з відкритих джерел

«Вона буде не гіршою, а усі країни до нас підтягнуться»

Президент російського центру спорту та освіти «Самбо-70» Ренат Лайшев заявив, що Росія готова провести свою Олімпіаду, якщо країну не допустять до літніх Ігор-2024 у Парижі. Зокрема, Лайшев, який є приятелем диктатора Володимира Путіна, впевнений, що РФ не пустять на Олімпіаду, вона нічого не втратить.

«В принципі, нам по барабану на Олімпіаду, ми проведемо свою Олімпіаду, яка буде не гіршою. Усі країни підтягнуться до нас, до справедливості, до розуму, загальної форми розуміння прогресу, культури та майбутнього для наших перемог. Ми однаково найкращі у світі, ми ніколи нікого не обдурювали, не змішували спорт із політикою. Це ж стосується загальної культури, живопису, естради, класичних творів, книжок – ми завжди були до цього лояльні, треба стояти на своєму, і тоді ми досягнемо успіху. Якщо нас не пустять на Олімпіаду, то ми нічого не втратимо. Треба жити мирно, радіти життю на маленькій планеті, на якій ми живемо та домагатися миру», – цитує слова Лайшева Metaratings. 

Зазначимо, зовсім нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія РФ проти України триватиме, то шанси спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля. Він зазначив, що це пов'язано з усуненням представників країн-агресорок більшістю профільних федерацій, що означає їхній недопуск до кваліфікаційних турнірів на ОІ-2024. 

Нагадаємо, на останніх літніх (Токіо-2020) та зимових (Пекін-2022) Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення РФ антидопінгових правил. Росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР (Олімпійського Комітету Росії – ред.), яку розшифровувати заборонено. 

Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі. На Олімпіаді-2024 спортсмени позмагаються за медалі в 32 видах спорту. 

Читайте також: Назустріч Олімпіаді-2024 у Парижі. Які помилки має виправити Україна?
Теги: Білорусь росія Олімпіада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпійський чемпіон Верняєв показав, як окупанти зруйнували Харків
Олімпійський чемпіон Верняєв показав, як окупанти зруйнували Харків
15 квiтня, 14:27
Росія і Білорусь опинилися на порозі відсторонення від Олімпіади-2024
Олімпіада-2024: Білорусь і Росія опинилися на порозі відсторонення
13 липня, 05:33
В Індії відбулося урочисте відкриття 44 Всесвітньої шахової Олімпіади
Відкриття шахової Олімпіади: Україна дізналася суперників
29 липня, 01:07

Новини

Росіяни зібралися проводити свою Олімпіаду, якщо їх не допустять до Ігор-2024 
Росіяни зібралися проводити свою Олімпіаду, якщо їх не допустять до Ігор-2024 
Помер найтитулованіший гравець в історії НБА
Помер найтитулованіший гравець в історії НБА
Англія перемогла Німеччину у фіналі жіночого Євро-2022 (відео)
Англія перемогла Німеччину у фіналі жіночого Євро-2022 (відео)
Скандування про Путіна. Посол України в Туреччині подякував «Фенербахче»
Скандування про Путіна. Посол України в Туреччині подякував «Фенербахче»
У чемпіонаті Італії з футболу хочуть заборонити футболки з номером 88
У чемпіонаті Італії з футболу хочуть заборонити футболки з номером 88
Українці зможуть безкоштовно побачити бій Усика та Джошуа
Українці зможуть безкоштовно побачити бій Усика та Джошуа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
10K
ЗСУ повідомили хороші новини для Миколаєва   
9049
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
6244
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6041
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
5915
Снаряд влучив у дитяче ліжко: жахливі наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)

Новини

На Донеччині розпочалася обов’язкова евакуація (фото)
Сьогодні, 11:01
Розвідники показали, як знищують ворога дроном-камікадзе (відео) 
Сьогодні, 11:00
Співробітник посольства РФ у Вашингтоні накинувся на соняшники (фото)
Сьогодні, 10:42
На Харківщині ворог знищив фермерське господарство (фото)
Сьогодні, 10:33
СБУ затримала коригувальника артобстрілів Миколаєва (фото)
Сьогодні, 10:15
Візит Пелосі на Тайвань: Блінкен звернувся до влади Китаю
Сьогодні, 09:54

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту