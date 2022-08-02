Росіяни зібралися проводити свою Олімпіаду, якщо їх не допустять до Ігор-2024 

«Вона буде не гіршою, а усі країни до нас підтягнуться»

Президент російського центру спорту та освіти «Самбо-70» Ренат Лайшев заявив, що Росія готова провести свою Олімпіаду, якщо країну не допустять до літніх Ігор-2024 у Парижі. Зокрема, Лайшев, який є приятелем диктатора Володимира Путіна, впевнений, що РФ не пустять на Олімпіаду, вона нічого не втратить.

«В принципі, нам по барабану на Олімпіаду, ми проведемо свою Олімпіаду, яка буде не гіршою. Усі країни підтягнуться до нас, до справедливості, до розуму, загальної форми розуміння прогресу, культури та майбутнього для наших перемог. Ми однаково найкращі у світі, ми ніколи нікого не обдурювали, не змішували спорт із політикою. Це ж стосується загальної культури, живопису, естради, класичних творів, книжок – ми завжди були до цього лояльні, треба стояти на своєму, і тоді ми досягнемо успіху. Якщо нас не пустять на Олімпіаду, то ми нічого не втратимо. Треба жити мирно, радіти життю на маленькій планеті, на якій ми живемо та домагатися миру», – цитує слова Лайшева Metaratings.

Зазначимо, зовсім нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія РФ проти України триватиме, то шанси спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля. Він зазначив, що це пов'язано з усуненням представників країн-агресорок більшістю профільних федерацій, що означає їхній недопуск до кваліфікаційних турнірів на ОІ-2024.

Нагадаємо, на останніх літніх (Токіо-2020) та зимових (Пекін-2022) Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення РФ антидопінгових правил. Росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР (Олімпійського Комітету Росії – ред.), яку розшифровувати заборонено.

Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі. На Олімпіаді-2024 спортсмени позмагаються за медалі в 32 видах спорту.