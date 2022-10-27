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Олімпіада-2036: з'явився перший кандидат на роль господаря (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Олімпіада-2036: з'явився перший кандидат на роль господаря (відео)
Мексика готова поборотися і за право прийняти Ігри 2040 року
фото з відкритих джерел

Мексика стала першою країною, яка подала заявку на статус господаря Олімпіади-2036

Заявку на проведення літніх Олімпійських ігор 2036 року подала Мексика. Найбільша іспаномовна держава світу може вдруге отримати право прийняти головним форум чотириріччя. Про це повідомляє офіційний Twitter МЗС Мексики.

Мексика відкрила кампанію заявок на статус господаря Олімпіади-2036. Водночас країна готова поборотися і за право прийняти Ігри 2040 року, якщо не переможе в найближчому тендері.

«Ми – успішна та амбітна країна. Ми – єдиний господар трьох чемпіонатів світу з футболу, ми є енергійною країною із однією з передових економік планети», – нагадав міністр закордонних справ Марсело Ебрарда.

30 листопада мексиканський уряд створить спеціальний комітет із просування заявки. Потенційними конкурентами Мексики в боротьбі за право прийняти літні Ігри-2036 є Канада, Єгипет, Південна Корея, Китай, Індія, Індонезія, Катар і низка європейських держав.

Раніше північноамериканська країна вже приймала Олімпійські ігри. У 1968 році змагання відбулися в Мехіко. Опісля Мексика двічі самостійно провела футбольні Кубки світу (1970, 1986), а в 2026-му стане господарем мундіалю разом зі США та Канадою.

Також повідомлялось, що Україна здобула першу ліцензію на Олімпіаду в Парижі.

Нагадаємо, наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі. На Олімпіаді-2024 спортсмени позмагаються за медалі в 32 видах спорту.

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Теги: Олімпіада Мексика

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