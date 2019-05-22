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    Президент «Нанта» назвав «Кардифф» винним у смерті Сали

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    Еміліано Сала загинув у січні 2019 - Президент «Нанта» назвав «Кардифф» винним у смерті Сали
    Еміліано Сала загинув у січні 2019
    BBC

    Очільник французького клубу наполягає, що не змушував аргентинського форварда залишати «Нант»

    Президент французького «Наната» Вальдемар Кіта назвав валлійський «Кардифф Сіті» винним в загибелі аргентинського форварда Еміліано Сали.

    «Не варто забувати, що Еміліано Сала сам дуже хотів залишити «Нант». Він усім розповів про це, коли повертався в клуб за речами. Потрібно припинити стверджувати, що це нібито ми змушували його піти.

    28-річний Сала перейшов в «Кардіфф Сіті» з «Нанта» в зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс разом з пілотом Девідом Ібботсоном, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів.

    Пізніше рятувальники  знайшли в Ла-Манші розбитий літак, а ще згодом і тіло футболіста. Наразі «Нант» та «Кардіфф Сіті» сперечаються щодо належності трансфера гравця на момент загибелі.

     Читайте також: «Кардіфф Сіті» пропонує «Нанту» без ФІФА вирішити питання щодо загиблого Сали
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