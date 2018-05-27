Президент «Реала»: Розмови про відхід Роналду з клубу є домислами

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Кріштіану Роналду

Роналду перейшов в «Реал» в 2009 році з «Манчестер Юнайтед»

Розмови про відхід португальського нападаючого Кріштіану Роналду з мадридського футбольного клубу «Реал» не мають під собою підстави.

Про це заявив президент «Реала» Флорентіно Перес, слова якого наводить іспанська газета Marca.

«Реал» втретє поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. У суботу, 27 травня, в фіналі мадридський клуб з рахунком 3:1 обіграв англійський «Ліверпуль». В інтерв'ю після матчу Роналду заявив, що йому було дуже добре в «Реалі», і в найближчі дні він все розповість про своє майбутнє. Багато ЗМІ розцінили слова португальця, як натяк на те що з він піде «Реала».

«У кожного є право говорити те, що він хоче. Найголовніше - це клуб, в такі дні важливо тільки те, що ми стали чемпіонами. Ми завжди говоримо про такі речі, як відхід Роналду, але цього ніколи не відбувається», - заявив Перес.

Роналду перейшов в «Реал» в 2009 році з «Манчестер Юнайтед», ставши на той момент найдорожчим футболістом в історії (€ 93,4 млн). Португалець є п'ятикратним переможцем Ліги чемпіонів, чотириразовим володарем «Золотого м'яча», дворазовим чемпіоном Іспанії і триразовим чемпіоном Англії, володарем Кубка і Суперкубка цих країн, переможцем клубного чемпіонату світу і володарем Суперкубка УЄФА.

У складі збірної Португалії футболіст переміг на чемпіонаті Європи 2016 року. Контракт Роналду з «Реалом» розрахований до 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, що у Суперкубку УЄФА вперше зіграють команди з одного міста.