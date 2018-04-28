Президент «Сталі» спростував чутки про зникнення клубу

«Сталь» займає останню сходинку турнірної таблиці Прем’єр-ліги

Президент «Сталі» Вардан Ісраелян спростував інформацію, що з'явилася напередодні, згідно з якою каменський клуб припинить своє існування в наступному сезоні, незважаючи на будь-який результат боротьби за виживання в чемпіонаті України. Про це повідомили в ефірі передачі «Тур ONLINE» на каналі «Футбол 2».



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ФК «Сталь». Фото: ФК «Сталь»

«Сталь» займає останню сходинку турнірної таблиці Прем’єр-ліги

Президент «Сталі» Вардан Ісраелян спростував інформацію, що з'явилася напередодні, згідно з якою каменський клуб припинить своє існування в наступному сезоні, незважаючи на будь-який результат боротьби за виживання в чемпіонаті України.

Про це повідомили в ефірі передачі «Тур ONLINE» на каналі «Футбол 2».

Нагадаємо, чутки про «Сталь» пішли від програми «Профутбол».

«Незрозуміло, хто там керує командою, хто дає гроші і взагалі звідки ця команда. Завтра у нас заявлять команду незрозуміло в яке місто і скажуть, що вона звідти. Ні традицій, ні фанатів. Як мені сказали, «Сталь» на наступний сезон, швидше за все, не вийде. тому і питання про те, хто вилітає з УПЛ, вже не варте», - повідомив журналіст «Профутбол» Віталій Звєров.