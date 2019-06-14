  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Президент UFC стверджує, що Макгрегор може вийти в октагон вже у 2019 році

    • Розсилка
    Президент UFC стверджує, що Макгрегор може вийти в октагон вже у 2019 році

    Макгрегор в останній раз бився в UFC у жовтні 2018 року. Тоді в четвертому раунді він поступився Нурмагомедову на турнірі UFC 229

    Президент UFC Дена Уайт вважає, що колишній чемпіон організації ірландський боєць ММА Конор Макгрегор може найближчим часом повернутися в jктагон.

    Уайт спростував чутки, згідно з якими Конор відмовлявся від поєдинків. Про це говорив Алі Абдельазіз, менеджер Хабіба Нурмагомедова. Він заявив, що Макгрегор відмовився від бою з Джастіном Гетжі.

    «Зараз Конор відпочиває. Думаю, що ми побачимо його в клітці вже в 2019 році.

    Конор не відмовлявся від бою з Гетжі. Алі може говорити те, що йому заманеться. Але Конор не відмовляється від боїв, все! Макгрегор завжди залишається, він не боїться битися ні з ким, тому слова Алі невірні», - цитує Уайта BT Sport.

    Нагадаємо, Макгрегор в останній раз бився в UFC у жовтні 2018 року. Тоді в четвертому раунді він поступився Нурмагомедову на турнірі UFC 229.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    Конор МакГрегор ММА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ