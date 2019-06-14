Президент UFC стверджує, що Макгрегор може вийти в октагон вже у 2019 році



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Макгрегор в останній раз бився в UFC у жовтні 2018 року. Тоді в четвертому раунді він поступився Нурмагомедову на турнірі UFC 229

Президент UFC Дена Уайт вважає, що колишній чемпіон організації ірландський боєць ММА Конор Макгрегор може найближчим часом повернутися в jктагон.

Уайт спростував чутки, згідно з якими Конор відмовлявся від поєдинків. Про це говорив Алі Абдельазіз, менеджер Хабіба Нурмагомедова. Він заявив, що Макгрегор відмовився від бою з Джастіном Гетжі.

«Зараз Конор відпочиває. Думаю, що ми побачимо його в клітці вже в 2019 році.

Конор не відмовлявся від бою з Гетжі. Алі може говорити те, що йому заманеться. Але Конор не відмовляється від боїв, все! Макгрегор завжди залишається, він не боїться битися ні з ким, тому слова Алі невірні», - цитує Уайта BT Sport.

Нагадаємо, Макгрегор в останній раз бився в UFC у жовтні 2018 року. Тоді в четвертому раунді він поступився Нурмагомедову на турнірі UFC 229.

Джерело: Чемпионат.com