Президент «Вереса»: Початок реконструкції стадіону в Рівному зупинила відсутність парковки

За словами президента «Вереса», фінансування реконструкції «Авангарду» в Рівному можливо з двох джерел

Зустрічаючись з членами клубу, Хахльов розповів Sport Arena про причини затягування завершення експертизи проекту реконструкції арени. Президент «Вереса» Олексій Хахльов назвав основною причиною затягування початку реконструкції стадіону Авангард у Рівному відсутність парковки біля арени. «Перша її частина отримала позитивну



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Олексій Хахльов. Фото: ФК Верес

За словами президента «Вереса», фінансування реконструкції «Авангарду» в Рівному можливо з двох джерел

Зустрічаючись з членами клубу, Хахльов розповів Sport Arena про причини затягування завершення експертизи проекту реконструкції арени.

Президент «Вереса» Олексій Хахльов назвав основною причиною затягування початку реконструкції стадіону Авангард у Рівному відсутність парковки біля арени.

«Перша її частина отримала позитивну оцінку. Це стосується вимог з електрики, екології, логістики, інших норммї. Основна проблема - відсутність місця для паркування на 700 автомобілів. Це поставило поки шлагбаум початку будівельних робіт», - розповів Хахльов.

Один з варіантів виконати цю норму - передбачити багаторівневу парковку. Вирішують проблему з повним завершенням експертизи клуб, народні депутати і чиновники міської та обласної влади.

За словами президента «Вереса», фінансування реконструкції «Авангарду» в Рівному (150 мільйонів гривень) можливо з двох джерел - міського та державного бюджетів. Якщо про муніципальні гроші було відомо і раніше («Авангард» буде комунальним стадіоном, який пообіцяв жителям міський голова Володимир Хомко), то про можливе фінансування з держбюджету по лінії програм розвитку регіонів стало відомо після візиту в Рівне президента ФФУ і одночасно голови бюджетного комітету парламенту Андрія Павелка.

«У парламентському бюджетному комітеті тільки чекають початку будівництва, Рівне буде не саме фінансувати об'єкт. І я прошу припинити звинувачення на мера, з яким клуб тісно працює за проектом», - сказав Хахльов.

У той же час він не виключає, що після початку будівельних робіт буде можливість облаштувати біля стадіону і повноцінну базу «Вереса».

Нагадаємо, що «Верес» вийшов в Прем'єр-лігу, не маючи власного стадіону, оскільки на той момент «Авангард» був в аварійному стані. Рівненський клуб в УПЛ прийняли замість «Десни», яка зайняла 2-е місце в минулому сезоні Першої ліги.