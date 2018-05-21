Президент «Ворскли»: Працюємо над тим, щоб закрити борги

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Роман Черняк

У клубі збираються погасити всі борги до наступного сезону

Президент «Ворскли» Роман Черняк заявив, що збирається погасити всі борги до наступного сезону.

Про це він повідомив у коментарі телеканалу «Футбол».

«Зараз у всіх команд Прем'єр-ліги є фінансові проблеми. Ми вирішуємо свої проблеми. Сьогодні прекрасно розуміємо, що нам потрібна кваліфікація в Лігу Європи», - зазначив він.

«Ми працюємо над тим, щоб погасити всі борги, вони не дуже великі. Думаю, що ми їх закриємо до початку розіграшу», - сказав Черняк.