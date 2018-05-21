  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Президент «Ворскли»: Працюємо над тим, щоб закрити борги

    • Розсилка
    Роман Черняк
    Роман Черняк

    У клубі збираються погасити всі борги до наступного сезону

    Президент «Ворскли» Роман Черняк заявив, що збирається погасити всі борги до наступного сезону.

    Про це він повідомив у коментарі телеканалу «Футбол».

    «Зараз у всіх команд Прем'єр-ліги є фінансові проблеми. Ми вирішуємо свої проблеми. Сьогодні прекрасно розуміємо, що нам потрібна кваліфікація в Лігу Європи», - зазначив він.

    «Ми працюємо над тим, щоб погасити всі борги, вони не дуже великі. Думаю, що ми їх закриємо до початку розіграшу», - сказав Черняк.

    Це другий комплект бронзових нагород в історії «Ворскли».

    Перший подібний успіх датований 1997-м роком, нагадує прес-служба Федерації футболу України.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ