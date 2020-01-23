Президента Міжнародної федерації важкої атлетики відсторонили через підозри в корупції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тамаш Аян

Міжнародна федерація важкої атлетики на 90 днів відсторонила від посади свого голову, якого звинувачують в створенні «культури корупції»

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) на 90 днів усунув з посади багаторічного голову IWF, 80-річного угорця Тамаша Аяна. Про це представники комітету повідомили в ніч на четвер, 23 січня. Обов'язки Аяна в цей період буде виконувати віце-президент IWF Урсула Папандреа, вона ж очолить комісію, яка розслідує звинувачення, озвучені в німецькому документальному фільмі «Секретна справа про допінг: володар штанги». Фільм був показаний телеканалом ARD 5 січня.

Представлене у фільмі розслідування присвячено Тамашу Аяну, якого звинуватили в створенні «культури корупції», приховуванні допінгу і фінансових махінаціях. Автори фільму Хайо Зеппельт, Нік Батлер і Гріт Хартман, зокрема, вказують, що з 2000 року, коли Аян очолив IWF, в світовій важкій атлетиці було виявлено понад 700 випадків порушення антидопінгових правил, а яке їх реальне число, нікому не відомо. У фільмі стверджується, що половина з 450 медалістів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, які пройшли в період з 2008 по 2017 рік, не проходили допінг-контролю під час тренувального процесу в рік досягнення ними успіхів.

Вже на наступний день після показу фільму Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав «серйозними і такими, які викликають тривогу» звинувачення, які прозвучали в ньому. Одночасно МОК спростував твердження німецьких журналістів про наявність у нього цілого ряду документів, на яких базується фільм.

«Це стосується документів щодо статистики допінгових порушень, а також можливих фінансових зловживань», - відзначили в МОК. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) почало розслідування у зв'язку з цими звинуваченнями.

Джерело: Deutsche Welle