Пристрасті навколо Олександра Зінченка: клубні перспективи гравця збірної України



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Олександр Зінченко

Із трьох передсезонних матчів «Манчестер Сіті» у США в межах Міжнародного кубку чемпіонів два Зінченко відіграв без замін

Останніми днями авторитетні британські видання повідомляли, що футболіст збірної України Олександр Зінченко до закриття місцевого вікна переходів може залишити стан «Манчестер Сіті».

Називався навіть клуб, який пропонував «містянам» придбати українця, — новачок англійської Прем’єр-ліги «Вулвергемптон». Утім, якщо вірити британським джерелам, наш футболіст відмовився залишити лави чемпіонів Англії, обравши боротьбу за місце у складі команди Хосепа Гвардіоли.

Українець обрав важку боротьбу

Говорити, що конкуренція на профільній позиції Зінченка у півзахисті «Манчестер Сіті» божевільна, напевно, не варто. Вибір хавбеків у іспанського спеціаліста просто королівський. Що не ім’я, то зірка світового футболу.

Утім, враховуючи той факт, що в минулому сезоні наставник використовував Олександра в якості лівого захисника, можна припустити, що футболіст намагатиметься переконати тренера частіше довіряти йому, аніж конкурентам — французу Бенжамену Менді та англійцю Фабіану Делфу.

Упевнена передсезонна підготовка Олександра

Із трьох передсезонних матчів «Манчестер Сіті» у США в межах Міжнародного кубку чемпіонів два Зінченко відіграв без замін, а в одному провів на полі 64 хвилини. Двічі «Маечестер Сіті», який виступав без цілої низки провідних виконавців, що відпочивали після ЧС-2018, програв й одного разу святкував перемогу.

В інтерв’ю офіційному сайту «Манчестер Сіті» Гвардіола був дуже задоволений ставленням Олександра до роботи. Більше того, спеціалісти з-поміж інших гравців відзначали саме українця…

До заявки на Суперкубок Англії Зінченко не потрапив

Утім, до заявки на матч за Суперкубок Англії проти «Челсі» український універсал не потрапив. Припустимо, що це було пов’язано з метушнею навколо можливого трансферу до «Вулвергемптона». Спростувати чи підтвердити наші думки зможе тільки сезон в Прем'єр-лізі Англії, що стартував 10 серпня.

Перший поєдинок Прем’єр-ліги-2018/2019 «Манчестер Сіті» проведе вже сьогодні в Лондоні проти «Арсеналу».

За матеріалами прес-служби Федерації футболу України