«Привіт, негрило». Алієв розповів про свої жарти над темношкірими легіонерами «Динамо»



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Алієв захищав кольори київського «Динамо» з 2005 по 2010 і з 2011 по 2013 рік

Колишній півзахисник київського «Динамо» Олександр Алієв розповів про відносини з іноземними футболістами за часів виступу за столичний клуб і про специфічні розіграші, які він влаштовував для темношкірих гравців.

«Чи дружив я з легіонерами? З усіма були рівні відносини. Вони ж, в основному, один з одним спілкуються. Бразильці, якщо разом збиралися, то влаштовували невеликий карнавал - завжди співали. Я іноді розігрував темношкірих гравців, приносив банани і говорив: «Привіт, негрило». Але це все в жарт - ніхто не ображався», - наводить слова Алієва Eurosport.ru.

Алієв захищав кольори київського «Динамо» з 2005 по 2010 і з 2011 по 2013 рік. Також Олександр встиг пограти в Росії за «Локомотив» і «Анжи». У минулому році хавбек завершив кар'єру.

Джерело: Eurosport.ru