Олександр Алієв: у «Динамо» за мною постійно слідкували



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Олександр Алієв XSport

Колишній півзахисник киян пригадав про контроль зі сторони клубу

Колишній півзахисник київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв пригадав про контроль за дотриманням спортивного режиму зі сторони президента клубу Ігоря Суркіса.

«Постійно слідкували, але ми придумували різні способи, як цього уникати. Я розумію, Суркіс господар клубу, він платить гроші, але ж футболісти не роботи, у них має бути особисте життя. Ми ж не щодня гуляли. Це неможливо при жорсткому тренувальному режимі. Існувало правило – повернутися додому до півночі. Я провокував цих детективів та приїздив о 23:55. Якщо хоча б на хвилини запізнювався, наступного дня Ігор Михайлович казав: «З тебе полтишок». Тобто 50 000 доларів», - передає слова Алієва Eurosport.

Олександр Алієв виступав за «Динамо» з 2002 по 2013 рік з перервами на оренди та сезон у московському «Локомотиві». Вирізнявся схильністю до порушення спортивного режиму.