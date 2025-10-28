Головна Спорт Новини
Призерка Олімпіади Сімон підозрюється у крадіжці грошей і речей ще чотирьох біатлоністок

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв

29-річну Сімон засудили до трьох місяців умовного ув'язнення за шахрайство з банківськими картками
фото: Reuters

Коломбо помітила зникнення готівки, а Жанмонно – особистих речей, коли вони з Сімон жили в одному номері

Французька біатлоністка, 10-разова чемпіонка світу, срібна призерка Олімпійських ігор Жюлія Сімон підозрюється в крадіжці грошей та особистих речей у своїх партнерів зі збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

Нещодавно 29-річну спортсменку засудили до трьох місяців умовного ув'язнення за шахрайство з банківськими картками.

Зазначається, що сестри Анаїс та Хлое Шевальє виявили зникнення особистих речей та купюр у 50 євро. Каролін Коломбо також помітила зникнення готівки, а Лу Жанмонно – особистих речей, коли вони з Сімон жили в одному номері. При цьому ніхто зі спортсменок не висував звинувачень проти своєї колеги.

Нагадаємо, суд визнав десятикратну чемпіонку світу з біатлону Жюлію Сімон винною за всіма пунктами звинувачення та засудив її до трьох місяців умовного тюремного ув'язнення та штрафу у розмірі 15 тисяч євро

У п'ятницю, 24 жовтня, Сімон постала перед кримінальним судом в Альбервілі за звинуваченням у крадіжці кредитної картки та шахрайстві. Усього обвинувачення включало п'ять пунктів. Слідство визначило трьох постраждалих, серед яких була і партнерка Сімон у збірній Франції Жюстін Брезаз-Буше.

«Я визнаю факти крадіжок. Я запанікувала, замкнулася в собі, коли мені сказали про це у федерації. Я не можу пояснити, не можу уявити себе такою, що робить ці дії. Я не можу це усвідомити», – сказала біатлоністка на засіданні.

Суд також ухвалив, що Сімон потрібно відшкодувати судові витрати Брезаз-Буше і виплатити один євро як компенсацію збитків Французькій федерації лижного спорту (FFS).

Спочатку прокурор запросив два місяці умовного тюремного ув'язнення та штраф у розмірі 20 тисяч доларів.

29-річна Сімон є десятикратною чемпіонкою світу та срібним призером Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні у складі змішаної естафети.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: Жюлія Сімон біатлон спорт



