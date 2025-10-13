Українки перемогли вихованок коханки Путіна та здобули золото клубного чемпіонату світу
Українська команда «Школа Дерюгіних» перемогла на клубному чемпіонаті світу Aeon Cup з художньої гімнастики у Японії. Про це інформує «Главком».
Україну представляли Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та юніорка Любов Горащенко.
Наші дівчата випередили спортсменок Міжнародної Асоціації «Небесна грація» Аліни Кабаєвої, які виступали у нейтральному статусі. ЗМІ називають Кабаєву коханкою російського диктатора Володимира Путіна.
Переможницею багатоборства стала Онофрійчук, а Каріка посіла 5 місце
Горащенко стала п'ятою у багатоборстві серед юніорок.
Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.
Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.
«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.
Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».
