Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Українки перемогли вихованок коханки Путіна та здобули золото клубного чемпіонату світу
Переможницею багатоборства стала Онофрійчук
фото: Федерація художньої гімнастики/Марія Музиченко

Україну представляли Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та юніорка Любов Горащенко

Українська команда «Школа Дерюгіних» перемогла на клубному чемпіонаті світу Aeon Cup з художньої гімнастики у Японії. Про це інформує «Главком».

Україну представляли Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та юніорка Любов Горащенко.

Наші дівчата випередили спортсменок Міжнародної Асоціації «Небесна грація» Аліни Кабаєвої, які виступали у нейтральному статусі. ЗМІ називають Кабаєву коханкою російського диктатора Володимира Путіна.

Переможницею багатоборства стала Онофрійчук, а Каріка посіла 5 місце

Горащенко стала п'ятою у багатоборстві серед юніорок.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: Аліна Кабаєва Таїсія Онофрійчук художня гімнастика спорт

