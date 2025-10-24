Головна Спорт Новини
Суд визнав десятиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у справі про шахрайство

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Сімон визнала факти крадіжок

Сімон не змогла пояснити мотиви своїх дій

Суд визнав десятикратну чемпіонку світу з біатлону Жюлію Сімон винною за всіма пунктами звинувачення та засудив її до трьох місяців умовного тюремного ув'язнення та штрафу у розмірі 15 тисяч євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Dauphine Libere.

У п'ятницю, 24 жовтня, Сімон постала перед кримінальним судом в Альбервілі за звинуваченням у крадіжці кредитної картки та шахрайстві. Усього обвинувачення включало п'ять пунктів. Слідство визначило трьох постраждалих, серед яких була і партнерка Сімон у збірній Франції Жюстін Брезаз-Буше.

«Я визнаю факти крадіжок. Я запанікувала, замкнулася в собі, коли мені сказали про це у федерації. Я не можу пояснити, не можу уявити себе такою, що робить ці дії. Я не можу це усвідомити», – сказала біатлоністка на засіданні.

Суд також ухвалив, що Сімон потрібно відшкодувати судові витрати Брезаз-Буше і виплатити один євро як компенсацію збитків Французькій федерації лижного спорту (FFS).

Спочатку прокурор запросив два місяці умовного тюремного ув'язнення та штраф у розмірі 20 тисяч доларів.

29-річна Сімон є десятикратною чемпіонкою світу та срібним призером Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні у складі змішаної естафети.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

